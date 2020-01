Wintergaudi in Altenau fällt aus

Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen scheint es am Wochenende keinen Schnee im Oberharz zu geben. Insofern fällt die jährlich von der GLC Glücksburg Consulting AG mit regionalen Akteuren veranstaltete Wintergaudi für die ganze Familie auf der Skiwiese Rose am 1. Februar aus. Die Ersatzveranstaltung findet mit bunten Familien-Programmen und einer stimmungsvollen Fackelwanderung am Abend ebenfalls am 1. Februar statt, dann im Kurgastzentrum Altenauer Hof, in dem am selben Tag auch die „Altenauer Eigenart“ stattfindet, die mit kunsthandwerklichen Schätzen lockt. So lohnt ein Besuch im Kurgastzentrum und erfreut die ganze Familie.

Kindernachmittag, Fackelwanderung

„Aufgrund der aktuellen Witterungslage müssen wir noch kurzfristiger und flexibler reagieren“, erklärt Sonja Müller von der Tourist-Information Altenau/Schulenberg, die sonst die Wintergaudi in Altenau veranstaltet. „Aber auch bei grüner Wiese bietet der heilklimatische Kurort Altenau Urlauberfamilien vielfältige Erlebnisse. Speziell am Samstag haben wir daher im Kurgastzentrum für Erwachsene und Kinder attraktive Programme, und abends wird die Fackelwanderung hoffentlich wieder so romantisch wie in den Vorjahren“, meint Sonja Müller.

Die Tourist-Information Altenau bietet als Alternative zur Wintergaudi am Samstag, dem 1. Februar, einen Kindernachmittag von 14 bis 17 Uhr im Kurgastzentrum mit tollen Bastelideen, Kinderschminken und einer Schatzsuche je nach Wetterlage draußen oder drinnen an. Ab 18 Uhr startet dann eine Fackelwanderung für jedermann in Zusammenarbeit mit dem Harzklub von und bis Altenauer Marktgarten im Zentrum des Ortes, wo auch die Wintermarkt-Crew ihre Wintermarkt-Hütten für einen urigen Wintermarkt-Treff von 16 bis 21 Uhr geöffnet haben. Die Streckenlänge beträgt je nach Wetterlage ca. 6 Kilometer, ca. 2 Stunden sollten die Teilnehmer einplanen. Fackeln können gegen Gebühr am Abend direkt vor Ort oder zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information Altenau erworben werden.

Außerdem findet im Saal des Kurgastzentrums am 1. und 2. Februar in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die beliebte Ausstellung Altenauer Eigenart statt. Hobbykünstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Handwerkskunst und bieten diese zum Verkauf an.

Die Heimatstube im Untergeschoss des Kurgastzentrums, in der Dokumente und Gegenstände gezeigt werden, die über Jahrzehnte hinweg mit viel Liebe und Idealismus zusammengetragen wurden und einen authentischen Einblick in die Lebensweise der Menschen im Oberharz ermöglicht, öffnet an diesem Wochenende an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen bei der Tourist-Information Altenau. Mehr über das Wintersportangebot im Oberharz sowie passende Urlaubsangebote für einen Winterurlaub im Oberharz – egal ob weiß oder grün – auch online auf www.oberharz.de.