Johannes Oerding spielt auf der Waldbühne in Northeim

Der Sänger und Songwriter Johannes Oerding kommt im Juni in die Region und gibt ein Konzert auf der Northeimer Waldbühne. Es sei an der Zeit, der Waldbühne neues Leben einzuhauchen, so die Göttinger PR-Fachfrau Bea Roth. Auf seiner Tour mit dem neuen Album „Konturen“ macht Oerding am 26. Juni in...