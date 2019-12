Bad Grund. Das Höhlenerlebniszentrum lädt zu drei besonderen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit ein.

Eine Adventsreise in die Stille des Ibergs

Das Höhlenerlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle lädt zu einer besonderen Laternenreise im Advent ein. Die erste Reise in die Stille des Berges findet bereits am heutigen Freitag um 17 Uhr statt.

Umhüllt von Dunkel und Stein. Zauberhaftes, nicht fürs menschliche Auge gedacht. Empfunden als Stille. So ist es auch mit der Iberger Tropfsteinhöhle. Je nach Witterung durch den Winterwald oder gleich unterirdisch geht es in die stille Welt aus versteinerten Meerestieren und mächtigen Bodentropfsteinen, weit weg vom weihnachtlichen Trubel auf der Erde. Der flackernde Schein der Laternen lässt die Wände glitzern. Bei Kinderpunsch und Glühwein sind wärmende Geschichten zu hören.

Kinder sind ab fünf Jahren eingeladen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass eine Anmeldung erforderlich ist. Die nächsten Termine sind am 13. und 20. Dezember, jeweils um 17 Uhr. Ein Eintritt wird erhoben. Treffpunkt ist an der Kasse des Höhlenerlebniszentrums.