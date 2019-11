Gewinnerin von „The Voice of Germany“ kommt nach Göttingen

Göttingen. Claudia Emmanuela Santoso und eine weitere Finalisten treten am 18. Dezember in der Lokhalle auf.

Claudia Emmanuela Santoso hat am Sonntag den Titel „The Voice of Germany” geholt. Mit mehr als 46 Prozent der Zuschauerstimmen gewann die 19-jährige das Finale der deutschen Musik-Show.

Am Freitag, 6. Dezember, wird die 19-Jährige gemeinsam mit der Live-Band, den vier weiteren Finalisten Lucas Rieger, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada, Erwin Kintop und einem Wildcard-Gewinner auf große Deutschland-Tour gehen. Am Mittwoch, 18. Dezember, machen sie Station in Göttingen und treten in der Lokhalle auf.

Mit dem Tourstart von „The Voice of Germany – Live in Concert“ werde die Kuschelstimmung zum Ende des Jahres erneut in Deutschlands Veranstaltungsstätten geholt, versprechen die Organisatoren. Denn die Live-Show setze bei den Konzerten auf gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Seit der zweiten Staffel (2012) würden so die musikalischen Geschichten um die besten Stimmen Deutschlands auf der großen Live-Bühne fortgesetzt. Bei der Tour immer mit dabei: die Finalisten der TV-Show sowie vom Publikum gewählte Wildcard-Gewinner und die Live-Band.

Im Programm haben die Finalisten die Songs aus der Sendung sowie eigene Titel, die sie einzeln, im Duett oder in der Gruppe präsentieren werden.

Tickets für „The Voice of Germany – Live in Concert“ gibt es bei Vorverkaufsstellen und unter mmkonzerte.de.