Große Werke für Uni-Orchester

Am Samstag, 26. Januar, und am Sonntag, 27. Januar, erklingen in Goslar und Clausthal-Zellerfeld die Abschlusskonzerte des Sinfonieorchesters der Technischen Universität Clausthal für das Wintersemester 2018/19. Die Winterkonzerte sind traditionell der klassischen Orchesterliteratur gewidmet: Dieses Mal stehen Richard Wagners Rienzi-Ouvertüre, Peter Tschaikowskys Suite aus dem Ballett „Der Schwanensee“ sowie Ludwig van Beethovens 6. Sinfonie in F-Dur auf dem Programm.

Das Konzert in Goslar beginnt um 18 in der Sparkassenpassage, Jakobikirchhof 5 bis 6, das Konzert in Clausthal-Zellereld, das auch das eigentliche Semesterabschlusskonzert ist, um 17 in der Aula Academica, Aulastraße 8. Karten zum Preis von zwölf, beziehungsweise sechs Euro (ermäßigt) gibt es im Vorverkauf bei der Grosse’schen Buchhandlung in Clausthal-Zellerfeld sowie in der Tourist-Information, Markt 7 in Goslar.

Das ambitionierte und von sehr bekannten Werken geprägte Programm musiziert ein Orchester, das mehr als 40 Musiker nicht nur direkt aus der Technischen Universität vereinigt.

Neben Studierenden und Lehrenden der TUC suchen auch viele Musikbegeisterte aus den Städten rund um den Harz den wöchentlichen Weg in die Berg- und Universitätsstadt, gleichgültig ob Schneegestöber oder Sommeridylle: der Mittwoch ist Probentag. Dirigent Rainer Klugkist, der auch bei diesen Konzerten die Stabführung hat, ermöglicht den Streichern, Bläsern und anderen Instrumentalisten, wovon sie schon immer träumten – nämlich die Aufführung der ganz großen Werke, zu denen die im jetzt gebotenen Programm zu hörenden zweifellos zählen.

Das Orchester ist im Übrigen immer an weiteren Musikern interessiert, die im Orchester mitwirken wollen – dazu einfach in den Konzertpausen die Aktivitas ansprechen oder anrufen unter Telefon 05323/3827.