Weiber von Windsor werden Mittwoch in Nordhausen gezeigt

„Die Aufführung ,Die lustigen Weiber von Windsor’ am Mittwochnachmittag kann wie geplant stattfinden“, teilt Birgit Susemihl, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Theater Nordhausen und das Loh-Orchester Sondershausen, gestern mit. Denn die Ursache für den Wasserschaden im Theater Nordhausen sei gefunden: Eine im Unterbühnenbereich verlaufende und großdimensionierte Wasserleitung leckte.

Glücklicherweise sind weder die Bühnentechnik noch die Elektrik oder sonstige Gegenstände von den kurzzeitig ausgelaufenen Wassermengen in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Laufe des Dienstags sollte das defekte Rohr auf acht Meter Länge ausgetauscht werden. Wie erhofft kann dann der reguläre Spielbetrieb mit der Opernvorstellung „Die lustigen Weiber von Windsor“ am Mittwoch, 14. November, um 15 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die am Sonntagvormittag ausgefallene Vorstellung des Tanzstudios Radeva wird am Samstag, 12. Januar, nachgeholt. Die schon erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit für die Ersatzvorstellung. Bereits erworbene Karten für die am Sonntagabend ausgefallene Ballettvorstellung „Ein Sommernachtstraum“ behalten ihre Gültigkeit für die Ersatzvorstellung am 18. November um 18 Uhr im Theater Nordhausen (ohne Orchester) oder können an der Theaterkasse gegen Karten für die regulären Vorstellungen am 25. November um 14.30 Uhr oder am 1. Dezember um 19.30 Uhr getauscht werden.