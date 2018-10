Hier gibt’s dreckige Tänze und eine Maus auf Weltreise

Der Förderkreis Goslarer Kleinkunsttage lädt zu zwei Veranstaltungen ins Kulturkraftwerk der Harz Energie ein.

Am Donnerstag, 25. Oktober, präsentiert Martin O. ab 20 Uhr „DER MaUSIKER“. Mit musikalischem Speck fängt man Mäuse. Und mit musikalischem „Specktakel“ das Publikum. Beides gelingt Martin O. spielend mit seinem aktuellen Stück „Der MaUSIKER“. Willkommen zu einem tierisch heiteren Spektakel, bei dem Martin O. mit seinem Symphonium, einem phänomenalen Loop-Gerät, das seine Stimme vielfach aufnimmt, übereinanderlegt und so wundervolle Songs, Klangwelten und ganze Orchester entstehen lässt. Der Stimmartist und virtuose Lautmaler tritt für einmal nicht mausbein allein auf die Bühne, er kommt in Begleitung einer Hausmaus. Das kleine Viech hat eine großartige Vergangenheit als Begleiter des Urgroßonkels von Martin O. Sein Vorfahre – ein virtuoser Violinist und Sänger – bereiste früher aller Herren Länder und leistete dort musikalische Entwicklungshilfe in Sachen Appenzeller Kulturgut.

Martin O. präsentiert in Goslar den MaUSIKER. Foto: Veranstalter

Der MaUSIKER wandelt auf seinen Spuren und nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Reise über die Kontinente, durch die Zeit und eine Vielzahl von Musikstilen. Er sorgt in der altehrwürdigen Royal Albert Hall für noch mehr Harmonie, bläst den Schotten den Marsch, schaukelt in Venedig die Gesangskünste eines Gondolieres, muntert einen von Einsamkeit gerittenen Cowboy auf und sorgt dafür, dass man auch in zahlreichen weiteren Ländern heute noch ein Liedchen vom Appenzeller und seinem rezenten Humor singen kann.

In rasantem Tempo wechseln sich Jodel und Volkslieder mit Hits von den Beatles, Shakira oder Mani Matter ab. Das Publikum und der Spielort werden dabei auf witzige Weise miteinbezogen.

Irgendwann vergeigt es sich der MaUSIKER aber mit seiner Maus: Aus die Maus mit Harmonie – das Viech büxt aus. Gelingt es dem MaUSIKER seinen Wegbegleiter zurückzugewinnen? Sicher ist, dass Martin O. während zwei unglaublich unterhaltsamer Stunden Ohren, Augen, Herzen und vor allem Münder öffnet.

„Dreckiges Tanzen“

Am Samstag, 27. Oktober, steht ab 20 Uhr „Dreckiges Tanzen“ auf dem Programm – ein Abend, Annamateur & Außensaiter, der Band „Zärtlichkeiten mit Freunden“ und Jan Heinke. Die Zusammenarbeit gipfelt in einer Vorstellung mit den schönsten Momenten aus dem Film Dirty Dancing. Jan Heinke, die Band „Zärtlichkeiten mit Freunden“ sowie „Annamateur und Außenseiter“ sind dicke Freunde. Noch schöner ist, dass sie sich dem Film Dirty Dancing verschrieben und die schönsten Momente in ein, wenn man es liebevoll ausdrücken will, Bühnenstück verpackt haben. Wer Musical mag, der ist genau falsch.

Was letztes Jahr beim Köln Comedy Festival eingeschlagen hat wie eine Wassermelone, kommt nun nach Goslar. Profunde Balz und hilflos gekupferte Tanzschritte. Zer- und Besungenes, begleitet von zwei bis drei profischicken, zartbesaiteten Virtuosen und einem Schlagzeuger, der Patrick Swayze wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Tagsüber Standardtänze – doch nachts rotieren routinierte Hüften. Getanzte Lust. Ja, das ist es – getanzte Lust. Dreckiger Tanz wird für einen Abend salonfähig. Gestern Pfui, heute Hui. Ein Stück über Wegbleiben und Dranbleiben, Herzensbrecher und Märzenbecher, Enttäuschungen und Überraschungen. Seelenstriptease in blickdichten Strumpfhosen für alle die sich trauen. Zertanzte Schuhe und Hebefiguren inklusive.

Wen dieser Abend kalt lässt, der hat kein Herz, der hat kein Blut, der hat nur schlichtes Wasser in den Adern...