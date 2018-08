Junger Wiener gibt Konzert an der Ott-Schmid-Orgel

Die 25. Internationalen Orgeltage der Kirchengemeinde St. Jacobi in Göttingen gehen in die nächste Runde. Am heutigen Freitag, 31. August, von 18 bis 19 Uhr kommt der junge Wiener Konzertorganist Roman Hauser zu seinem Debüt an der viermanualigen Ott-Schmid-Orgel. Hauser wird neben Orgelwerken von...