Laith Al-Deen singt bei Klosterfest

Laith Al-Deen tritt beim Klosterkammerfest in Wöltingerode auf. Foto: SWR - Südwestrundfunk / pa/obs/SWR/HR/Johannes Krieg

Wöltingerode Klosterkammer Hannover lädt am 25. August zu einem abwechslungsreichen Programm nach Wöltingerode ein.

Beim Klosterkammerfest am Samstag, 25. August, sind Jung und Alt zum Mitfeiern eingeladen. Besonderer Gast an diesem Tag ist der Sänger Laith Al-Deen. Gemeinsam mit ihren Partnern, dem Landessportbund Niedersachsen, Antenne Niedersachsen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, präsentiert sich die Klosterkammer Hannover zum 200. Geburtstag von 11 bis 22 Uhr auf einer bunten Festmeile rund um das ehemalige Kloster Wöltingerode. Auch die IdeenExpo, Europas größtes Jugend- Event für Naturwissenschaften und Technik, ist mit einem Stand vertreten, an dem Töne mithilfe von Salz und einer Metallplatte sichtbar gemacht werden.

Ein vielfältiges Programm wartet auf die Besucher: von sportlichen Mitmach-Angeboten wie Streettennis und Golf bis zum Puppentheater oder einem „Kinderkloster“. Höhepunkt ist das Konzerterlebnis am Abend rund um die Bühne von Antenne Niedersachsen mit Star-Gast Laith Al-Deen sowie Sofia Stark und Johannes Falk vorab. Die Hannover Harmonists sind in der Klosterkirche mit einem stimmungsvollen A-cappella-Konzert um 17.45 Uhr zu hören. Der Eintritt ist frei.

Auf anschauliche Weise zeigen Mitarbeiter der Klosterkammer ihre Aufgaben von der Sanierung und Restaurierung im Kloster, der Verwaltung von Grundstücken und Waldbewirtschaftung bis zur Förderung – auch in Talk-Runden auf der Bühne geben sie Einblicke. Ausprobieren können sich Gäste beispielsweise darin, ein Modell-Fachwerkhaus aufzubauen, beim Liegenschafts-Quartett ihr Wissen oder beim Zapfenweitwurf ihre Geschicklichkeit zu testen. Ein Bagger und ein Harvester stehen zum Probesitzen bereit. Förderpartner der Klosterkammer stellen ihre Projekte vor: die „GemüseAckerdemie“ bietet Gartenbau zum Anfassen mit dem Eintopfen von Pflänzchen an und der Kunsthof Vienenburg Bastel-Aktionen. „Wir möchten unsere Arbeit darstellen und erlebbar machen, deshalb haben sich die Mitarbeiter der Klosterkammer unterschiedliche Aktionen zum Mitmachen ausgedacht. Das vielfältige und unterhaltsame Programm über den ganzen Tag können wir unseren Gästen dank der Unterstützung unserer Partner anbieten“, sagt Hans-Christian Biallas, Präsident der Klosterkammer.

Steine mit Hammer und Meißel bearbeiten, Bibelverse abschreiben wie einst Mönche und Nonnen und eine Einführung in die traditionelle Sticktechnik des Klosterstichs bieten die zur Klosterkammer gehörenden Klöster gemeinsam mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover an.

Mehr als 800 Menschen gestalten und begleiten das Familienfest – darunter mehr als 300 ehrenamtliche Unterstützer aus Sportvereinen, die im Landessportbund organisiert sind. Angeboten werden beispielsweise Bogenschießen, Bungeerun, Kistenklettern am Kran und eine Kinderolympiade. Besucher können sich sportlich betätigen oder zwischen 13 und 18 Uhr Vorführungen der Vereine auf der Bühne anschauen.

Junge Gäste können im großen Zelt Zirkusluft schnuppern beim Mitmach-Zirkus sowie Bilderbuch-kino vom Literarischen Zentrum Göttingen und Puppentheater vom Theater der Nacht in Northeim anschauen.