Jodler aller Altersgruppen kämpfen um den Titel

An jedem ersten Sonntag im August wird auf der Bühne des Waldkurparks in Clausthal-Zellerfeld ein Wettkampfpodest aufgebaut. Am Sonntag, dem 5. August, um 10 Uhr ist es wieder so weit: Jodler aller Altersgruppen von 4 bis 70 Jahren treten beim 73. Gesamtharzer Jodelwettstreit gegeneinander an. Der...