Saisonauftakt im Kloster wird zu Popkonzert

Diese Jungs trauen sich was. In ihrem aktuellen Programm „Ein Stück des Weges“ vereinen Viva Voce U2, Metallica und die Väter der Kirchenmusik – und das klappt sogar. Deshalb gab es bei der Spielzeiteröffnung im Kloster Walkenried am Samstagabend jede Menge Applaus. ...