Sommerfreizeit für Jugendliche

Osterode Der ev. Kreisjugenddienst Harzer Land bietet wieder drei Sommerfreizeiten für Jugendliche ab 13 Jahren an. Bei zwei Freizeiten sind noch Plätze frei. Die erste Kroatienfreizeit findet vom 5. bis 19. Juli in Frazana auf einem Campingplatz statt. Gelebt wird in Hauszelten mit Holzfußboden, Betten und Matratzen. Der Platz bietet einen Wasserpark mit Rutsche. Ausflüge nach Pula und Rovinj sind geplant. Die zweite Kroatienfreizeit führt vom 23. Juli bis 3. August nach Liznjan in ein Haus. Ausflüge nach Pula sind geplant. An- und Abreise erfolgt im Reisebus, jede Freizeit ist eine Selbstversorgerfreizeit und wird von ausgebildeten Jugendleitern betreut.

Nirgends sind die Möglichkeiten zur Einübung von sozialem Verhalten in Gruppen so groß wie auf einer Freizeit. Die Gruppenmitglieder leben und gestalten ihre Zeit gemeinsam.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.evjudi.de/Freizeiten und bei Kreisjugenddienst Osterode, Telefon 05522/ 919645, oder Kreisjugenddienst Herzberg, Tel. 05521/893089.