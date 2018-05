Hits von gestern frisch verpackt

Für die heißen Momente waren am Donnerstag in der Volkswagen-Halle mal nicht die Frauen zuständig, von vier Tänzerinnen in knappen Outfits abgesehen. Insofern war das „Große Schlagerfest“ mit Volksmusik-Allzweckwaffe Florian Silbereisen ein ungewöhnliches Erlebnis. ...