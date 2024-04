Braunschweig. Neben Konzerten finden im Bürgerpark Märkte und Familientage statt. Nächstes Jahr soll es eine wesentliche Änderung geben.

„Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt.“ Wer in den vergangenen Wochen ab und zu mal in den sozialen Medien unterwegs war, dürfte beim Lesen dieser Zeilen einen hartnäckigen Ohrwurm bekommen. Denn der Zungenbrecher über Barbaras Rhabarberbar und ihre Barbaren, interpretiert vom deutschen Kabarettisten und Musiker Bodo Wartke, ist zu einem Internetphänomen geworden. Der entsprechende Youtube-Clip ist mittlerweile 1,7 Millionen mal angeklickt worden.

Jetzt kommt Bodo Wartke nach Braunschweig. Er ist einer der Hauptacts der diesjährigen Ausgabe von Kultur im Zelt. Das Festival im Bürgerpark startet am 22. August und läuft bis zum 22. September. In dieser Zeit stehen Künstler wie Gregor Meyle, Till Brönner, Götz Alsmann, Mary Roos, Glasperlenspiel und Versengold auf der Bühne. Der Vorverkauf startet am 1. Mai auf der Internetseite des Vereins.

Kultur im Zelt: Wer die Konzertreihe eröffnet, ist noch unklar

Ausgerechnet das Eröffnungskonzert ist noch offen: „Wir hatten einen Künstler im Blick, doch leider ist das nicht zustande gekommen“, sagt Vorstandsvorsitzende Beate Wiedemann am Freitag bei der Vorstellung des Programms. Wer am 22. August auf der Festivalbühne stehen wird, soll sich aber kurzfristig klären. „Wir haben schon jemanden im Blick.“

Kultur im Zelt: Das ist das Programm Donnerstag, 22. August: Eröffnungskonzert, Künstler/in noch unbekannt Freitag, 23. August, 20 Uhr: Versengold Samstag, 24. August, 20 Uhr: Juno Madeline Sonntag, 25. August, 13 Uhr: Dikka, „Boom Schakkalakka“ (Kinderprogramm) Sonntag, 25. August, 20 Uhr: Meike Koester Montag, 26. August, 20 Uhr: Sophia, „Roségold“ Dienstag, 27. August, 20 Uhr: Emmi & Willnowsky Mittwoch, 28. August, 20 Uhr: Gustav Peter Wöhler Donnerstag, 29. August, 20 Uhr: Bodo Wartke & die SchönenGutenA-Band Freitag, 30. August, 20 Uhr: William Wahl, „Wahlgesänge deluxe“ Samstag, 31. August, 20 Uhr: Glasperlenspiel Sonntag, 1. September, 19 Uhr: Gregor Meyle & Band, „Sommertour 2024“ Montag, 2. September, 20 Uhr: Siegfried & Joy Dienstag, 3. September und Montag, 9. September, 20 Uhr: Mary Roos und Wolfgang Trepper Mittwoch, 4. September, 20 Uhr: ClockClock Donnerstag, 5. September, 20 Uhr: Desimos Spezial Club Samstag, 7. September, 14 Uhr: Timothy Trust & Diamond Freitag, 6. Spetember, Samstag, 7. September, 20 Uhr und Sonntag, 8. September, 14 Uhr: Varieté im Zelt, „Multiversum“ Dienstag, 10. September, 20 Uhr: Götz Alsmann, „...bei Nacht“ Mittwoch, 11. September, 20 Uhr: Nightwash Donnerstag, 12. September, 20 Uhr: Queenz of Piano Freitag, 13. September, 20 Uhr: Eure Mütter Samstag, 14. September, 20 Uhr: The Capital Dance Orchestra – Braunschweig Singt! Sonntag, 15. September, 11 Uhr: Äl Jawala - Kinderkonzert Sonntag, 15. September, 19 Uhr: The Mighty Oaks Montag, 16. September, 20 Uhr: Bernd Stelter Dienstag, 17. September, 20 Uhr: Max Mutzke Mittwoch, 18. September, 20 Uhr: Quatsch Comedy Club Donnerstag, 19. September, 20 uhr: Mnozil Brass Freitag, 20. September, 20 Uhr: Igudesman & Joo Samstag, 21. September, 20 Uhr: Rüdiger Baldaufs Trumpet Night & Friends with Randy Brecker Sonntag, 22. September, 19 Uhr: Till Brönner & Dieter Ilg

Probleme gab es bei der Planung nicht nur mit Blick auf das Programm. Auch Platz und Finanzen machten Veränderungen notwendig. Statt zwei Zelten wird in diesem Jahr nur ein Zelt im Bürgerpark stehen. „Die Zeltlandschaft steht sowieso schon sehr eng zwischen den Bäumen, und mittlerweile ist die Vegetation so sehr gewachsen, dass wir im vergangenen Jahr weniger Gastro-Zelte aufbauen konnten“, sagt Wiedemann.

In diesem Jahr soll der Veranstaltungsrahmen deshalb stärker konzentriert werden. Heißt: nur ein Zelt, dafür mehr Platz für die Gastro. Dafür fallen im Gegenzug Künstlerinnen und Künstler weg, die das große Zelt nicht füllen könnten. Der Kompromiss soll nur in diesem Jahr angewendet werden, verrät Wiedemann: „Im nächsten Jahr wird Kultur im Zelt an einem anderen Ort stattfinden.“

Festival im Braunschweiger Bürgerpark: Nächstes Jahr soll es an einem anderen Ort stattfinden

Wo genau, stehe noch nicht fest. In den nächsten Wochen solle es aber Klarheit geben. Am neuen Ort soll es genauso schön sein wie am bisherigen Stammplatz im Bürgerpark; aber es soll mehr Platz geben, damit das zweite, kleinere Zelt wieder aufgebaut werden kann.

Auch in diesem Jahr soll dafür Nachwuchs-Musikern eine Bühne geboten werden. Die „Regio-Bühne“ wurde in die „Newcomer-Bühne“ umbenannt. „Wir richten uns nicht mehr nur an Musiker aus Braunschweig und der Region“, heißt es dazu aus dem Team. Die Bewerbungsphase sei bereits sehr rege angelaufen.

Zu Kultur im Zelt gehört noch mehr als Konzerte: Auch in diesem Jahr wird das Strand-Bistro „Grinsekatz“ (ehemals „Okercabana“) wieder vom Veranstaltungsteam bespielt. Eröffnung ist am 1. Mai: „Angesagt sind 24 Grad und Sonne, wir rechnen damit, dass es voll wird“, sagt Wiedemann. Ihr Team hat sie in diesem Jahr neu aufgestellt: ein Ergebnis schlechter Erfahrungen aus dem Vorjahr. „Im letzten Jahr hatten wir Schwierigkeiten durch Ausfälle und Krankheiten. Es blieb zu viel Arbeit an zu wenigen Leuten hängen“, so die Vorsitzende. Diesen Sommer soll es rund laufen mit einem größeren und erfahreneren Team.

Strand-Bistro Grinsekatz eröffnet schon am 1. Mai

Zwischen Grinsekatz und Zeltlandschaft sind wieder der Kitsch- und Kultur-Flohmarkt (1. September), der Kunsthandwerkermarkt (13. bis 15 September) und der Nachhaltigkeitsmarkt (21. und 22. September) geplant. Der Verein richtet außerdem das Straßenfestival Buskers aus, das vom 31. Mai bis zum 2. Juni in der Innenstadt stattfindet. Und es sind Familientage in der Grinsekatz geplant. Ganz schön was los. „Wir haben uns gut aufgeteilt, aber so ein Programm zusammenzustellen, ist echt sportlich“, sagt Wiedemann.

Persönlich freue sie sich unter anderem auf das Konzert von Trompeter Till Brönner mit dem Bassisten Dieter Ilg, aber auch auf Götz Alsmann, der zu den Wiederholungstätern zählt: „Über die Jahre kennt man sich – das ist dann immer ein schönes Wiedersehen.“ Besonders schnell ausverkauft sein dürften die Auftritte von Mary Roos und Wolfgang Trepper am Dienstag, 3. September, und Montag, 9. September. Sie gehören zur Abschiedstour des Duos. „Wir hatten vorab schon Anrufe, ob wir nicht schon mal bestätigen können, dass sie bei uns auftreten“, sagt Wiedemann schmunzelnd.

Neben Musik und Comedy sind auch Zaubershows geplant. Zum Beispiel mit „Timothy Trust & Diamond“, die am 7. September auftreten. Mit dabei sind auch „Siegfried & Joy“. Die beiden Künstler gehen auf ironisch-humorvolle Art mit der Zauberkunst um und erreichen damit ein großes Publikum: Gerade auch in den sozialen Medien. Ob es in Braunschweig eine gemeinsame Einlage mit Bodo Wartkes Rhabarberbar geben wird? Es bleibt abzuwarten.

