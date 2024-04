Für 24 Stunden wird bei dem Sender alles über den Haufen geworfen. Grund ist ein Jubiläum von Joko und Klaas. Sie haben einen Plan.

Am Sonntag wird bei ProSieben nichts so laufen, wie es geplant war. Ein Jubiläum führt dazu, dass das gesamte Programm umgeworfen wird. Und schuld sind: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die beiden haben am Dienstag die 50. Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“, gewonnen. Und zur Feier des runden Siegs dürfen die beiden nicht nur wie sonst in diesen Fällen 15 Minuten auf Sendung gehen, sondern am Sonntag (21. April 2024, 00:00 bis 23:59 Uhr) für 24 Stunden das Programm von ProSieben übernehmen und frei gestalten - inklusive einer regulären Ausgabe der „ProSieben :newstime“.

ProSieben: Das Programm wirkt noch etwas ..... improvisiert?

Wie der Sender mitteilte, haben die beiden in ihrer Funktion als Programmdirektoren den Sonntag jetzt „geplant“ und dafür de Sender einen „Programmzettel“ zugestellt.

Die geniale Planung! © Seven.One | Seven.One

Der Programmtag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:00 Uhr direkt im Anschluss an „The Masked Singer“ und „Die ProSieben-Aftershow“. Für die Planung und Gestaltung des 24 Stunden Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich. (ftg/red)