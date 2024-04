Braunschweig. 72 Kinder und Jugendliche haben erfolgreich am Regionalwettbewerb teilgenommen. 22 schafften es sogar bis zum Bundeswettbewerb.

Die Stadt Braunschweig hat mit einem Empfang im Altstadtrathaus Kinder und Jugendliche geehrt, die erfolgreich am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teilgenommen haben. Bürgermeisterin Annegret Ihbe würdigte sie: „Bei 72 Teilnehmenden gab es 72 erste Preisträger – ein traumhaftes Ergebnis.“

52 Jugendliche qualifizierten sich für den Landeswettbewerb in Hannover – die Teilnahme ist erst ab Jahrgang 2012 möglich. 22 junge Musiker erreichten dort sogar die Teilnahme am Bundesfinale, das Mitte Mai in Lübeck stattfindet: Anna Berzosa Lévano, Paula Saborowski, Michal Amelie Sievers, Lars Kotzan (alle Blockflöte), Jan Willamowski, Tala-Marlene Brüggemann, David Hildebrandt (alle Oboe), Daniel Henri Raß (Fagott), Vanessa Marie Boog, Katharina Ertelt, Oliver Rhee (Querflöte) und die Duos Amélie Scharf (Blockflöte) und Elisabeth Stagge (Klavier/Cembalo), Irene Berzosa Lévano (Klavier) und Anna Berzosa Lévano (Cello), Daria Johanna Michalkov (Sopran) und Kseniia Kabantsova (Klavier) sowie die Schlagzeug-Ensembles Vincent Oesterle/Kaito Takayanagi/Theo Ferdinand Melzer/Magnus Heidenreich und Johanna Bauersachs/Leon Kößler. Die meisten haben Unterricht an der Städtischen Musikschule Braunschweig.