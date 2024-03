Hannover. Wer hat Lust, mit Apache 207 in Hannover „Komet“ im Duett zu singen? Der Rap-Star sucht Interessierte. So können sich Fans bewerben.

Für mehrere Fans von Apache 207 wird die anstehende Arena-Tour ein besonderes Erlebnis bereithalten: Einmal vor Tausenden auftreten und mit dem Erfolgsrapper gemeinsam singen – das ist bei den Konzerten, unter anderem am 2. und 3. Mai in Hannover, möglich, denn der 26-Jährige sucht mit seinem Team für die jeweiligen Städte einen Duettpartner für das Lied „Komet“. Der Fan darf den Part von Udo Lindenberg übernehmen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Wie es heißt, kann sich für diese sicher unvergessliche Aktion jeder bewerben, der oder die über 18 Jahre alt ist und ein Ticket für das jeweilige Konzert in der Stadt hat, für das er/sie sich bewirbt. Für Kurzentschlossene wird es also schwierig, denn die Tour ist seit Monaten komplett ausverkauft. Die Bewerber sollen ein Video hochladen, in dem sie zum Instrumental von „Komet“ singen und erklären, wieso sie mit Apache 207 auf der Bühne stehen wollen. Bewerbungsschluss für die Aktion über die Seite apache207/casting ist am 7. April.

Auch interessant

Niedersachsen: Das sind die 10 teuersten Shows und Konzerte 2024 Von Stefan Lienert

„Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg hält seit September deutschen Chart-Rekord

Weitere Voraussetzungen: Professionelle Sänger und/oder Musiker, die im Bewerbungszeitraum unter Vertrag stehen, sind von der Aktion ausgeschlossen. Das hochgeladene Video darf außerdem auf keiner Online-Plattform veröffentlicht oder der Link dazu geteilt werden. Wer ausgewählt wird, möge am Veranstaltungstag spätestens um 14 Uhr in der Arena erscheinen.

Das Lied „Komet“ hält sich seit 59 Wochen in den Charts, davon war es 21 Wochen an der Spitze. Das ist deutscher Chartrekord. Im Juli löste es „Verdammt, ich lieb‘ dich“ von Matthias Reim als Rekordhalter ab. Dieser Song stand insgesamt 16 Wochen auf Platz 1. Aktuell befindet sich „Komet“ auf Platz 14. Mit seinem Song „Loser“ setzt der gebürtige Mannheimer nach einer Pause übrigens seinen gigantischen Höhenflug fort: Das Stück wurde in dieser Woche der höchste Neueinsteiger und kam auf Platz 2. Im September gingen die Tickets für die Arena-Tour von Apache 207 in den Verkauf. Binnen kurzer Zeit gab es für die insgesamt 24 Shows keine Karten mehr.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: