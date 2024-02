Berlin. Schauspieler Christian Friedel über eine Monsterrolle: In „The Zone of Interest“ spielt er Rudölf Höß, den Kommandant des KZ Auschwitz.

Es ist einer der verstörendsten Filme des Jahres, der lange nachwirkt: „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer ist ein Holocaust-Drama, das das Grauen draußen lässt - und das sich trotzdem in die Köpfe der Zuschauer dringt. Denn gezeigt wird ein ganz normales Familienleben, aber eben das von Rudolf Höß, dem Lagerkommandanten des KZ Auschwitz, direkt an der Mauer zur Hölle. Der Film wirkt vor allem durch ein ausgeklügeltes Soundkonzept, indem die Geräusche, die aus dem Lager dringen, immer lauter werden. Er lebt aber vor allem auch von seinen herausragenden Darstellern: Christian Friedel als Höß und Sandra Hüller als seine Frau Hedwig. Ins Kino kommt der Film am 28. Februar, am 7. Februar stellen Glazer und seine Stars ihn aber schon im Delphi-Filmpalast vor. Wir haben den 44-Jährigen davor zum Interview im Hotel de Rome getroffen.