Berlin. Hunderttausende gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. „Maischberger“ greift das auf – und hat die AfD in der Sendung.

Mehr als 900.000 Menschen haben sich am vergangenen Wochenende nach Polizeiangaben an

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie Tausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen gegen Rechtsextremismus. © Carsten Koall/dpa Demonstration gegen Rechtsextremismus in Flensburg. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa Auch in Görlitz wurde gegen Rechtsextremismus demonstriert. © Sebastian Kahnert/dpa Mit selbstgemachten Schildern und Plakaten demonstrieren die Menschen auf dem Bremer Marktplatz gegen rechts. © Carmen Jaspersen/dpa Demonstranten in Freiburg. © Valentin Gensch/dpa Mit den Demonstrationen wollen die Teilnehmer ein Zeichen des Widerstands gegen rechtsextreme Umtriebe setzen. © Pia Bayer/dpa Ein Hund trägt bei der Demonstration in Berlin ein Plakat mit der Aufschrift «Dogs against Nazis». © Kay Nietfeld/dpa An der Demonstration in Cottbus nimmt auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (r, mit Brille u. Mütze) teil. © Frank Hammerschmidt/dpa 1 / 8

beteiligt. Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

„Maischberger“: Das waren die Gäste:

Cem Özdemir (B‘90/ Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

(B‘90/ Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Tino Chrupalla (AfD), Partei- und Fraktionsvorsitzender

(AfD), Partei- und Fraktionsvorsitzender Olaf Sundermeyer , Investigativ-Journalist („rbb“)

, Investigativ-Journalist („rbb“) Walter Sittler , Schauspieler

, Schauspieler Sonja Zekri , Journalistin („Süddeutsche Zeitung“)

, Journalistin („Süddeutsche Zeitung“) Martin Machowecz, stellvertretender Chefredakteur („Zeit“)

Özdemir bei „Maischberger“: „Politik macht keine gute Figur“

Doch auch in den Tagen und Wochen zuvor waren viele Menschen auf der Straße. Landwirte und Landwirtinnen protestieren bundesweit gegen die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagt bei „Maischberger“: „Die Politik macht gerade keine gute Figur“.

Zwar gehöre Streit in einer Demokratie dazu, aber man müsse mit den Auseinandersetzungen auf offener Bühne aufhören, so der Grünen-Politiker. Denn die „treiben die Leute in die Arme der AfD“. „Wer die AfD wählt, macht dieses Land kaputt“, so der Minister weiter.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. „Es ist gut, dass die #Ampel einen Fehler korrigiert hat“, so der Bundeslandwirtschaftsminister @Cem_Oezdemir (@Die_Gruenen) über die nachträglichen Korrekturen der #Ampelregierung bei dem geplanten Abbau von #Agrarsubventionen.#maischberger @DasErste pic.twitter.com/hHsNLqzonH — Maischberger (@maischberger) January 23, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Maischberger“ in der ARD: AfD-Aufstieg wegen ungelöster Probleme

„Die AfD hat den Aufstieg geschafft, weil viele Probleme liegen geblieben sind. Eins davon ist Migration“, sagt Martin Machowecz der stellvertretende Chefredakteur der „Zeit“. Er warnt davor, „nicht alle AfD-Wähler über einen Kamm zu scheren“. Zwar seien rund ein Viertel der Wähler der Partei rechtsextrem, „aber viele sind mit der Politik und den vielen ungelösten Problemen unzufrieden“.

Sonja Zekri ist Journalistin bei der „Süddeutsche Zeitung“ und sagt, das inhumane Gedankengut, das durch die Enthüllungen zutage gekommen ist, sei schon immer in der AfD da gewesen. „Es gibt ein Viertel in der Partei, die stehen dahinter“, so Zerki. Schauspieler Walter Sittler hingegen machen die Demonstrationen Hoffnung, dass eine „hohe Wahlbeteiligung die AfD drücken kann“.

Journalist bei „Maischberger“: „AfD ist parlamentarischer Arm der Rechtsextremen“

Als über Verbindungen der AfD zur Identitären Bewegung – die es auch bei der Zusammenkunft in Potsdam gegeben hat – diskutiert wird, streitet der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla diese ab. „Einen Herrn Sellner kenne ich nicht“, so der Politiker.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. „Die #AfD hat sich in den vergangenen Jahren zum parlamentarischen Arm der rechtsextremen Bewegung deutschlandweit entwickelt“, sagt der Investigativ-Journalist @O_Sundermeyer. Der Erfolg der Partei fuße auch auf einer Zusammenarbeit mit #Rechtsextremen. #maischberger @DasErste pic.twitter.com/HkbX3SOfLk — Maischberger (@maischberger) January 23, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Investigativ-Journalist Olaf Sundermeyer hingegen meint: „Die AfD hat sich in den letzten Jahren zum parlamentarischen Arm der rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland bewegt.“ Dass die Partei trotzdem so viele Wähler hat, sieht auch er in den „vielen ungelösten“ Problemen begründet. „Das Thema Zuwanderung gehört da auch dazu“, so Sundermeyer.