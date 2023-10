Braunschweig. Der bekannte Solo-Flötist Emmanuel Pahud von den Berliner Philharmonikern gastiert am Reformationstag mit Mozarts Flötenkonzert im Staatstheater.

Mit Emmanuel Pahud kommt am Reformationstag einer der bekanntesten Solo-Flötisten zu den Meisterkonzerten ins Braunschweiger Staatstheater. Der Genfer hat noch bei dem legendären Aurèle Nicolet in Paris studiert und wurde mit 22 Jahren als damals jüngstes Mitglied Solo-Flötist der Berliner Philharmoniker unter Claudio Abbado. Das ist er auch jetzt noch, hat gleichzeitig eine erfolgreiche Solo-Karriere gestartet und kommt nun mit der Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda nach Braunschweig. Unser Telefongespräch führt er in tadellosem Deutsch, die angebotene Konversation auf Französisch schlug er aus: „Französisch nutze ich nur noch fürs Private.“