Silbermond im Interview: Wie sich die Musikbranche verändert

Braunschweig Silbermond tritt am 19. August im Braunschweiger Raffteichbad auf. Was die Band mit der Stadt verbindet und wie sie zu ChatGPT und Co. steht.

„Auf in den Sommer, auf in die Nacht“ – so geht der Refrain des Silbermond-Hits „AUF AUF“. Anfang Juni ist das gleichnamige Album erschienen, und am 19. August kommt das Erfolgsquartett damit open air auf die BraWo-Bühne im Braunschweiger Raffteichbad. Im Interview erzählen Sängerin Stefanie Kloß und Bassist Johannes Stolle, wie das Album entstanden ist, was sie vom Einsatz Künstlicher Intelligenz halten – und was sie mit Braunschweig verbindet.

Einer der Songs auf eurem neuen Album heißt „Sexy“. Darin heißt es: „Ich fühl‘ mich sexy. Oh, du tust mir gut“. Das klingt ziemlich euphorisch.

Stefanie: Ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn man mit Freunden zusammen ist und weiß: Hier kann ich so sein, wie ich bin - ohne bewertet zu werden. Wir alle sind jeden Tag tausend Bewertungsmechanismen ausgesetzt, aber es gibt Menschen, in deren Nähe kann man sich so geben, wie man ist. Darum geht es in dem Song. Wir sind aber keine Fans davon, Lieder eins zu eins zu interpretieren. Man hat ein gewisses Gefühl, wenn man den Song hört, und es ist gut, wenn jeder seine eigene Interpretation entwickelt.

Was war der beste Moment, während ihr das Album produziert habt?

Stefanie: Als wir „AUF AUF“ herausgebracht haben. Das war im vergangenen Sommer der erste Song, den wir veröffentlicht haben. Ich glaube, wir brauchten genau so einen Song, der uns alle mitnimmt in die nächsten Wochen, die nächsten Monate, ins nächste Jahr - und er hat die perfekte Überschrift für das Album geliefert.

Beschreibt der Song den Aufbruch aus der Pandemiezeit, in der man nur zu Hause sitzen konnte?

Johannes: Es ist schon ein Song, der zeigt, dass man jetzt wieder ganz viel erleben darf. Die letzten Jahre waren ja eine Art Stillstand. Der Song ist für uns ein Startschuss gewesen, wieder nach vorne zu blicken, wieder auf Tour und als Künstler aktiv sein zu können.

Was seht ihr, wenn ihr nach vorne schaut?

Stefanie: Wir haben eine Zeit lang vor allem zurückgeschaut und uns immer gewünscht, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Aber das ist nicht passiert. Sondern es gibt ein neues Jetzt, ein neues Heute. Ich beschäftige mich damit, dort unseren neuen Platz zu finden. Aber ich bin niemand, der weit nach vorne blickt.

Gerade nach den letzten Jahren versuche ich, das Jetzt mehr zu genießen. Wir haben gerade einen wunderschönen Sommer, spielen fantastische Konzerte. Wenn man in die Augen der Leute schaut, stellt man fest: Es ist ein anderes Glänzen. Sie haben nicht mehr das Ticket eingelöst, das seit drei Jahren am Kühlschrank hing, sondern bewusst ein neues gekauft. Das merkt man ihnen an.

Im Mai hat die Band Silbermond im Hamburger Stadtpark Songs ihres neuen Albums „AUF AUF“ gespielt. In Braunschweig tritt sie in Mitte August auf. Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Ihr seid seit 20 Jahren im Musikgeschäft. Haben Streamingdienste es stark verändert?

Stefanie: Als wir unsere erste Platte gemacht haben, waren wir 19. Dass sich seitdem alles weiterentwickelt hat, ist gut und muss auch so sein. Wie man Musik konsumiert, hat sich sehr verändert. Social Media ist wahnsinnig wichtig geworden. Wenige Leute kaufen sich noch physisch eine CD.

Beim Streaming gilt: Je kürzer die Songs, desto besser. Fünfminütige Songs mit langem Gitarrensolo sind gerade nicht so en vogue. Es gibt Künstler, die sich stark davon beeinflussen lassen. Die kürzere Songs machen, die kein Vorspiel mehr haben und sofort mit der Strophe anfangen.

Wir versuchen, das nicht so sehr an uns heranzulassen und unseren eigenen Platz in diesem Game zu finden. Im Streaming sind wir nicht auf dem Level, das zum Beispiel Apache 207 hat. Wir haben uns bewusst entschieden, einfach wir selbst zu bleiben. Wenn ein Song sich dann seinen Weg zu den Zuhörern bahnt, ist das schön. Und wenn nicht, soll es vielleicht so sein.

Ist das auch der Grund, warum ihr euch entschieden habt, wieder ein Album zu machen und nicht nur Singles herauszubringen?

Johannes: Dass wir die Songs, die wir schreiben, in ein Gesamtwerk packen wollen, war uns von vornherein klar. Obwohl sich das Konsumieren von Musik verändert, versuchen wir trotzdem, das zu machen, was sich für uns richtig anfühlt. Die zwölf Songs, die wir auf das Album gepackt haben, gehören für uns auch inhaltlich in eine Phase, die wir als Band durchleben.

Künstliche Intelligenz ist gerade ein heißes Thema. Habt ihr beim Songwriting schon mit ChatGPT und Co. experimentiert?

Johannes: Wir sind neugierig und haben das Tool ausprobiert. Aber gerade beim kreativen Schaffen muss die KI noch einen weiten Weg gehen. Noch merkt man, ob etwas von einem Menschen oder von einem Computer geschaffen wurde. Trotzdem ist es erstaunlich, was man schon alles machen kann, jetzt, wo KI noch in den Kinderschuhen steckt. Das wird eine spannende Entwicklung, mit Vor- und Nachteilen. Auch das Lernen in der Schule wird sich stark verändern, beispielsweise.

Stefanie: Wir sprechen oft über KI, auch mit Leuten, die in anderen Branchen arbeiten. Im kreativen Bereich stellen sich beim Einsatz von KI auch Fragen wie: Bei wem liegen die Rechte? Wer ist der Urheber? Frag uns vielleicht in 15 Jahren nochmal zu dem Thema.

Was die nähere Zukunft angeht, spielt ihr ja demnächst in Braunschweig. Habt ihr eine besondere Beziehung zu der Stadt?

Stefanie: Unser Management und Undercover – unsere Konzertagentur – kommen von hier. Mit letzterer arbeiten wir schon seit unserem ersten Album zusammen. Da ist wirklich eine Freundschaft zwischen uns Bautzenern und den Braunschweigern entstanden. Die Hälfte unserer Crew kommt aus Braunschweig.

Wir haben hier schon im Jolly Joker gespielt, auch schon mal auf der Brawo-Bühne - da konnten wir das Bad nutzen, das fand ich großartig. Auch in der Volkswagen-Halle sind wir schon aufgetreten, und sogar im Stadion, zusammen mit den Toten Hosen. Ich bin in Braunschweig aber auch schon Joggen gegangen, im Prinzenpark und an den Teichen in Riddagshausen. Wir haben die Stadt besser kennengelernt als manche andere - und freuen uns sehr, hier wieder spielen zu können.

Open-Air im Raffteichbad Silbermond spielt am 19. August ab 20 Uhr auf der Volksbank-Brawo-Bühne im Raffteichbad in Braunschweig. Tickets gibt es ab 59,60 Euro auf der Website des Veranstalters oder an der Konzertkasse. Bei dem Sommerfestival Mitte August tritt auch Cro auf. Außerdem spielen dort Santiano, Bosse und Fury in the Slaughterhouse.

