"The Voice": Fünf neue Coaches – dieser Weltstar ist einer von ihnen

Berlin. Die Coaches werden in der kommenden Staffel von "The Voice" komplett ausgetauscht – und echte Weltstars nehmen auf den Sesseln Platz.

2023 startet die 13. Staffel von "The Voice of Germany" mit fünf neuen Coaches.

Seit Jahren gehört "The Voice of Germany" zu den erfolgreichsten Castingshows in Deutschland. Das mag auch daran liegen, dass ProSieben und Sat.1 bei den Coaches wiederholt auf bekannte TV-Gesichter wie Smudo und Michael Beck von den "Fantastischen Vier" oder Rea Garvey gesetzt haben.

Immer wieder wurden die alten Coaches eingesetzt. Garvey war an stolzen sieben Staffeln beteiligt. Doch das war einmal: Für die 13. Staffel haben die Sender die Coaches einmal komplett ausgetauscht – zum ersten Mal seit "The Voice" 2012 auf Sendung ging. Unter den Neuen findet sich sogar ein echter Weltstar.

"The Voice": Weltstar Ronan Keating wird einer der neuen Coaches

Internationale Künstler haben bei der Castingshow Tradition: Im Finale standen die Kandidatinnen und Kandidaten schon mit Größen wie Conchita Wurst, Calum Scott und James Morrison auf der Bühne. Und auch unter den Coaches waren mit Rea Garvey und Samu Haber schon international erfolgreiche Musiker vertreten.

Dem treu bleibend haben ProSieben und Sat.1 auch für die 2023 startende Staffel wieder einen internationalen Coach verpflichtet: Der Ire Ronan Keating wird Teil des Teams von "The Voice of Germany". Er startete seine Karriere 1993 mit der Boygroup "Boyzone", ist seit Ende der 1990er Jahre als Solo-Künstler aktiv und veröffentlichte mit "When You Say Nothing at All" oder "Father and Son" mehrere große Hits.

Neben Keating werden noch vier weitere Promis in den Dreh-Sesseln Platz nehmen. Dabei wird es, wie in der Vergangenheit schon mehrfach, auch ein Coaches-Duo geben.

Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany" 2023 im Überblick:

Ronan Keating, irischer Sänger

Giovanni Zarrella, Sänger und Entertainer

Bill und Tom Kaulitz, Teil der Band "Tokio Hotel"

Shirin David, Rapperin

Geballte Casting-Power in der neuen Staffel von "The Voice of Germany"

Für die neue Staffel der Castingshow haben die Verantwortlichen gewissermaßen bei anderen TV-Sendern gewildert: Bereits vor zehn Jahren waren Bill und Tom Kaulitz in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Giovanni Zarrella moderiert seit 2021 eine nach ihm benannte Unterhaltungsshow im ZDF.

Giovanni Zarella, hier bei einem Konzert in Oberhausen, wird als Coach Teil der neuen Staffel von "The Voice of Germany". Foto: Oliver Mengedoht/FUNKE Foto Services

Auffällig ist, dass die neue Jury geballte Casting-Erfahrung mitbringt. Ronan Keating war sowohl in der Jury der australischen Version von "The X Factor" als auch Coach in der australischen Ausgabe von "The Voice".

Giovanni Zarrella wurde selbst durch die Castingshow "Popstars" bekannt, Bill Kaulitz war neben der Zeit, die er mit seinem Bruder bei "Deutschland sucht den Superstar" aktiv war auch in "Queen of Drags" Teil der Jury und nahm als Teenager selbst an "Star Search" teil. Zuletzt war auch Shirin David schon in der Jury von "DSDS" zu sehen.

Zuletzt waren die TV-Quoten von "The Voice of Germany" immer weiter eingebrochen. Die zwölfte Staffel verfolgten im Schnitt nur noch 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – so wenige wie nie zuvor. In der ersten und bisher erfolgreichsten Staffel der Show waren es noch 4,16 Millionen gewesen. Und auch die Gewinnerinnen und Gewinner konnten sich zuletzt nicht mehr in den Charts durchsetzen. (nfz)