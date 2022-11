Die Braunschweiger Thrash-Metal-Band Headshot um Frontfrau Daniela veröffentlicht Anfang Dezember 2022 ihr sechstes Studioalbum „Eyes of the Guardian“.

Braunschweig. In der Thrash-Metal-Szene sind sie eine Nummer. Nach langer Album-Pause legt das Quintett nun „Eyes of the Guardians“ vor – und klingt etwas anders.