Die Schau der schönen Schultern in Braunschweigs Stadtmuseum

Viele Wunden hat er nicht davongetragen. Ein Kratzer über der linken Brustwarze, einer am Schenkel. Und die heilige Irene zieht ihm gerade noch einen Pfeil aus dem rechten Oberarm. Zu spüren scheint er’s nicht. Dieser heilige Sebastian von Felice Ficherelli, der da in ganzer nackter Schönheit ins Bild gegossen liegt, wirkt bereits wie in Verklärung.

Die gefalteten Hände, der tränenerfüllt himmelwärts gewandte Blick reflektieren nicht den Schmerz des Martyriums, immerhin wurde er als Christenfreund von seinen römischen Legionärskameraden mit Pfeilen beschossen. Nein, hier denkt einer schon an die himmlischen Freuden. Und der makellose Körper scheint etwas von der Wiederauferstehung in Schönheit vorwegzunehmen, die der Schönheit seiner Seele entspricht. Nicht der geschundene Märtyrer, sondern der bereits getröstete Freund Christi ist hier zu sehen. Onorio Marinari: „Apollo“. Foto: Andreas Berger Dass der schöne Jüngling aufgestützt auf seiner Liege auch gehörige erotische Wirkung zeigt, stand der Andacht nie im Wege. Zumindest nicht in Florenz, wo die großen Renaissance-Meister Leonardo, Michelangelo und Raffael die Körperlichkeit des Menschen zum Maßstab auch der Kunst gemacht hatten. Und das hatte offenbar Folgen bis in die Barockzeit hinein, die, betrachtet man die herausragenden Sammelstücke der Haukohl Family Collection, aufgeklärter ausfiel als andernorts. Unter dem Titel „Im Licht der Medici“ sind Florentiner Barockgemälde aus dieser Sammlung zurzeit im Städtischen Museum Braunschweig zu bestaunen. Der Titel macht gleich doppelt Sinn, denn die berühmten Patrizier dieses Namens förderten Künstler seit der Renaissance, und das Licht ihres aufgeklärten Schönheitssinns leuchtet auch auf den Exponaten des Barock. Die Herren Dandini und Marinari, Ferretti und Ficherelli, Furini und Jacopo da Empoli malen weniger pastos und grell als Kollegen wie etwa Rubens. Die Fleischfarbe, das sogenannte Inkarnat, wirkt bei ihnen natürlich-echt und zerlegt sich nicht in krasse Tupfer. Die Nacktheit von Ficherellis Sebastian springt einen nicht an, sondern lädt freundlich ein zur genussvollen Betrachtung. Die Haut wirkt so samtig, dass man sie streicheln möchte. Das aufgestellte Bein lässt das rote Tuch gefährlich rutschen, dass schon die Dunklung des Schamhaars ahnbar wird. Schultern, Knie und Wangen leuchten dezent matt, aber doch. Überhaupt die Schultern. Man kann diese Ausstellung auch als Parcours der schönen Schultern absolvieren. Wenn auch sonst mehr verdeckt bleibt als bei Sebastian, geben die entblößten Schultern doch ein stets lustvolles Versprechen auf mehr. Vincenzo Dandinis Juno lässt dabei ein natürlich weißes Dekolleté erkennen, raffiniert zur Geltung gebracht im Helldunkelspiel des Schattens und kontrastierend zum schwarzen Prunkkleid der Göttergattin mit roter Schärpe. Vincenzo Dandini: „Juno“. Foto: Andreas Berger Eben noch so hält sich die blaue Schleppe Apollos bei Onorio Marinari auf der kalten weißen Schulter, während der blonde Lockenkopf des Sonnengotts von der Sonne selbst hinterfangen zu sein scheint und strahlt. Korrespondierend leuchtet auch die Lyra des Dichtergotts golden. Selbst eine Heilige wie Cesare Dandinis Dorothea von Kappadokien lässt die nackte Schulter blinken und lenkt so den Blick die Gewandwindungen hinab über den Zeigefinger zum Blumenkorb, den ihr die Engel legendär vorm Martyrium reichten. Marinaris Judith trotzt in rosig-weißer Schönheit ihres Dekolletés und mit säuberlicher Spitze an Brust und Manschetten dem grausamen Handwerk bei der Enthauptung des Holofernes. Dessen Blutströme werden übertroffen von den Verzierungen des Schwertgriffs. Kein Mitleid mit dem assyrischen Besatzer, in Judith triumphieren Schönheit und alttestamentarische Moral. Folgen wir lieber wieder den sanften Schulterlinien der Poesie, wie sie Francesco Furini und Ficherelli ihren etwas entrückt-zerzausten Allegorien der Dichtkunst einschreiben. Wahrhaft anbetungswürdig, wie Marinaris Madonna und Kind, innig verschlungen, den Blick so freundlich interessiert direkt auf den Betrachter richten. Die Welten eines ganzen Zeitalters liegen zwischen Jacopo da Empolis Madonna von 1594, die sich dem heiligen Hyazinth aus säuberlich getrenntem Himmelsraum zuwendet, und den rauschhaften Verwicklungen aus Wolken, Tüll und Engelsfedern, die Alessandro Gherardini 1709 in seiner „Verkündigung“ auffährt. Jeder Kunstfreund wird Freude haben, sich angesichts solcher Werke „Im Licht der Medici“ zu sonnen.