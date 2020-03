Unsere Landwirtschaft – so war sie früher

Jede einzelne Kartoffel mühselig mit den Händen pflanzen und ernten? Heute undenkbar. Über Jahrhunderte aber das gängige Prinzip, bis langsam die Mechanisierung aufkam. Wie wurde früher auf dem Land gearbeitet und gelebt? Darauf haben sich einige Museen in der Region spezialisiert. Viele sind Freiluftmuseen, die in diesen Tagen öffnen würden, wenn die Corona-Krise nicht wäre. Sie erhalten auf ihre Weise den Zugang zur Tradition, nach dem Motto: Im Supermarkt wächst kein Gemüse.

Da ist zum Beispiel das Landtechnik-Museum Gut Steinhof auf einem ehemaligen Gutshof bei Braunschweig-Watenbüttel. Die alte Scheune, das alte Speicherhaus und der rund 150 Jahre alte Rinderstall werden heute allesamt museal genutzt. Gegliedert nach Funktionsgruppen, gibt es eine reichhaltige Sammlung von Arbeitsgeräten der Land- und Hauswirtschaft. Die Sammlung im alten Rinderstall wird von Förderkreis-Mitgliedern immer wieder um intakte Geräte erweitert. Die Entwicklungsstufen der Mechanisierung werden so gut ersichtlich. Daneben beinhaltet die Ausstellung Kutschen sowie Traktoren, kleinere, noch pferdegezogene Maschinen und selbstfahrende Großmaschinen. Neben dem Hof gibt es einen weitläufigen Acker, damit die Maschinen auch zeigen können, was noch in ihnen steckt. Bei Sonderveranstaltungen führt der Verein vor, wie sie ursprünglich eingesetzt wurden.

Diese historischen Stücke bestmöglich für die nächsten Generationen zu erhalten und Besucher für die alte Technik zu begeistern, ist das Ziel des Förderkreises und seines Vorsitzenden Hans-Heinrich Tomforde. Es sei wichtig, sagt er, ein historisch-realistisches Bild von der Herkunft der Lebensmittel zu haben, meint er. Auf vier Äckern kann man das Selber-Pflanzen und Selber-Ernten dann auch ausprobieren – natürlich per Hand.

Etwas weiter im Norden, in der Nähe von Salzwedel, befindet sich das Freilichtmuseum Diesdorf, eines der ältesten Museumsdörfer Deutschlands. Das Hauptgebäude mit Café auf einem kleinen Hügel verschafft Zutritt zum Gelände mit 25 historischen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Auf Entdeckungstour kann man auch mit einem Audioguide gehen. Neben charakteristischen Hofanlagen und Hausformen des 17. bis frühen 20. Jahrhunderts gibt es einen Naturspielplatz sowie Beete mit regionalen und altmärkischen Kulturpflanzen wie Braunkohl oder Bauernrosen.

Die Häuser sind auch von innen zu besichtigen und zeigen, wie karg man einst auf dem Land gewohnt hat. Auch das Freilichtmuseum Diesdorf baut selbst Kartoffeln und Getreide an. Bei der historischen Ernte im Herbst unterstützen alte Geräte wie die Kornsense den Menschen. Muskeln aber braucht der auch. Und zwar reichlich.

In der Serie Unsere Landwirtschaft widmen wir uns der Arbeit der Betriebe zwischen Harz und Heide und den Chancen und Problemen der Branche. Wir recherchieren, was Verbraucher wissen sollten – und zeigen, was Landwirte in unserer Region heute bewegt.

Gut Steinhof: Landtechnik-Museum. Schwerpunkt ist die Mechanisierung im 19. und 20. Jahrhundert. Celler Heerstraße 336A, Braunschweig.

Lenges Hof: Sammlung alter landwirtschaftlicher Geräte. Lindenallee 5, Braunschweig

Bauernhausmuseum Isernhagen: Präsentation des bäuerlichen Lebens im 16. Jahrhundert in einem historischen Hof. Am Ortfelde 40, Isernhagen

Freilichtmuseum Diesdorf: Das Museumsdorf zeigt die Lebensweise in der Altmark vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Molmker Str. 23, Diesdorf

Museumsdorf Hösseringen: Freilichtmuseum zum Leben in der Lüneburger Heide. Landtagsplatz 2, Suderburg

Aktuell sind die Museen wegen der Epidemie geschlossen