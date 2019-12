RAF Camora und Bonez MC rappen 5500 Fans in Braunschweig heiß

Der Musikproduzent Raf Camora freut sichbei der Verleihung der 1Live Krone in der Jahrhunderthalle in Bochum (Nordrhein-Westfalen) über die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Hip-Hop Act". Zu dem Konzert in der Braunschweiger Volkswagen-Halle hatte er kurzfristig die Fotografen ausgeladen, deshalb steht hier ein Archivbild.