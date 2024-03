Bottrop. Im Dortmunder Tatort spielt er den exzentrischen Kommissar. In Bottrops Kultkneipe Hürter stellt Jörg Hartmann nun sein neues Buch vor.

Seit zwölf Jahren ist er das Gesicht des Dortmunder Tatorts: Jörg Hartmann. Als etwas schmuddeliger und ebenso schrulliger Kommissar Peter Faber kommt er zuweilen selbst etwas zwielichtig daher und pflegt sein Image vom einsamen Wolf im Verbrechensdschungel der Revierstadt.

In seinem Buch„Der Lärm des Lebens“ schlägt Hartmann ganz andere Töne an. Darin erzählt der aus Herdecke an der Ruhr stammende Schauspieler die Geschichte seiner Familie, seiner Eltern und der gehörlosen Großeltern, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung während des Nationalsozialismus als „minderwertig“ bezeichnet wurden. Dabei zeichnet er ein Panorama von Familie, deren Kraft und Bedeutung, von Herkunft und Mentalität, auch der im alten Revier und in der alten Bundesrepublik, die es beide so nicht mehr gibt.

Auf seiner Lesetour macht Jörg Hartmann im April Station in Bottrop, vielleicht der Stadt, in der das alte Revier mit seiner Schwerindustrie und Bergbau am längsten lebendig war. Mit der Traditionskneipe Hürter ist die Wahl auf einen Lese-Ort gefallen, der wie nur noch wenige die Atmosphäre der 50er und 60er Jahre widerspiegelt, als es diese Gaststätten noch zu Hunderten, vielleicht zu Tausenden im Ruhrgebiet gab.

Das „Menü“ vor der Lesung in klassischer, hausgemachter Hürter-Qualität orientiert sich natürlich auch an „damals“: Kartoffelsalat und Frikadellen. Ob Jörg Hartmann das mag, können wir an dieser Stellen nicht behaupten. Zu Kommissar Faber würd‘s aber schon passen.

Lesung mit Jörg Hartmann am Montag, 15. April, 19.30 Uhr, im Hürter, Gladbecker Straße 19a. Karten (15 Euro) in der Lebendigen Bibliothek, Böckenhoffstraße 30. Di-Fr, 10 bis 18, Sa, 10 bis 14 Uhr. Der Imbiss vor der Lesung (ab 18 Uhr bei Hürter) kann für 7,50 Euro mitgebucht werden.