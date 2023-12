Dotzlar/Sassenhausen. Abonnenten können das E-Paper nutzen. Einfache Registrierung für Kostenlosen Zusatzdienst.

Im Zustellbezirk Dotzlar/Sassenhausen konnten die Ausgaben von Westfalenpost und Westfälischer Rundschau am Freitagmorgen nicht wie gewohnt bis in die frühen Morgenstunden zugestellt werden. Hintergrund ist Glatteis.

Betroffen sind diese Straßenzüge: Alte Schulstraße, Am Kreuz, An der Viehtrift, Dotzlarer Hauptstraße, Eder-Lahnstraße, Grundweg, Hainstraße, In Sassenhausen, die Kellerbergstraße und die Sassenhäuser Straße

Sobald die Straßen einigermaßen frei sind, solle mit der verspäteten Zustellung begonnen werden. Die Zeitungen sollten bis Mittags nachgeliefert sein, heißt es von der Logistik

Wir bitten die Verzögerungen zu entschuldigen!