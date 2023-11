Berlin. Antiisraelische Parolen und für die terroristische Hamas: 8500 Menschen bei pro-palästinensischer Demo in Mitte

Es waren die martialischen Bilder, um die es am Sonnabend in Berlin ging. Nur Bilder, immerhin und keine physische Gewalt, zumindest galt das bis zum frühen Abend. Ab mittags zogen tausende Teilnehmer bei der Demonstration pro-palästinensischer Gruppen vom Alexanderplatz durch Mitte zum Potsdamer Platz. Dazu aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen. In Berlin hatten zudem auch Gruppen aus dem linkspolitischen Spektrum mobilisiert, etwa jene, die auch zur „revolutionären 1. Mai-Demo“ aufgerufen hatten, hieß es seitens der Polizei.