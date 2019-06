Fotogalerie: Das sind die kühlsten Orte im Altkreis Osterode

„Alle schwitzen in der Sommerhitze, wir nicht.“ Als „derzeit kältester aufsuchbarer Ort Norddeutschlands“ wird die Einhornhöhle bei Scharzfeld beworben. Dort herrschen einstellige Temperaturen – konstante sieben Grad Celsius. An einer Stelle der Einhornhöhle, der Blauen Grotte, kann es bis vier Grad kühl werden. In der Nähe der Einhornhöhle, durch die stündlich Führungen angeboten werden, befindet sich ein Waldparkplatz.

Foto: Einhornhöhle