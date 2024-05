Wolfsburg. Von Altstadtfest bis Weinfest: Im Westen von Wolfsburg wird von Juni bis September im großen Stil kräftig gefeiert. Ein Überblick.

Der Sommer kann kommen – und lockt in Fallersleben wieder mit vier beliebten Großveranstaltungen von ganz jung bis jahrhundertealt. Im Veranstaltungskalender der Hoffmannstadt sind die Termine für Altstadtfest & Co. längst fest vermerkt. Eine Übersicht in chronologischer Reihenfolge.

Volks- und Schützenfest

Den Anfang der Fallersleber Großveranstaltungen macht immer das Volks- und Schützenfest, das die Stadt Wolfsburg ausrichtet. Die nachweislich seit 421 Jahren gefeierte Veranstaltung findet traditionell in der dritten Woche nach Pfingsten statt, diesmal also von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Juni. Und zwar wie im Vorjahr auf dem Schützenplatz am Windmühlenberg. Die Flyer mit dem Festprogramm sind bereits gedruckt, sie werden am Freitag vorgestellt. Aus der Einladung zu dem Termin geht bereits die erste Veränderung hervor: Das Volks- und Schützenfest bekommt einen neuen Festwirt.

Das Fallersleber Volks- und Schützenfest wird im Juni veranstaltet. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

Wie unsere Zeitung zudem erfuhr, wird es weitere Neuheiten geben. Dazu gehört, dass am Eröffnungsabend erstmals seit Jahren nicht die Big Band Tappenbeck spielt, sondern die Siebenbürger Blaskapelle. „Das Motto lautet ,Singing Beginning‘“, sagte Ortsbürgermeister André Schlichting auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir wollten mal etwas anderes machen und Musik zum Mitsingen.“ Weitere Details wollte Schlichting nicht verraten, um dem Pressegespräch nicht vorzugreifen.

Doch am Dienstagmittag wurde auf der Facebookseite zum Volks- und Schützenfest der Programm-Flyer veröffentlicht. Darauf ist unter anderem zu lesen, dass es am Samstag Tanz auf dem Festzelt mit der Band „Zeitlos“ geben wird und am Samstag das große Frühstück. Die Königsproklamation am Freitag am Schloss beginnt diesmal schon um 20 Uhr. Der große Festumzug setzt sich wie gewohnt am Sonntag um 13.30 Uhr in Marsch.

Weinfest

Schon zum 18. Mal lädt die PUG Fallersleben-Sülfeld zum Weinfest am Fallersleber Schloss ein. In diesem Jahr wird von Donnerstag bis Samstag, 18. bis 20. Juli, gefeiert. Los geht es an allen drei Tagen schon um 12 Uhr, dann öffnen die Stände auf dem Schlosshof.

Das Weinfest in Fallersleben wird im Juli gefeiert. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

Mit von der Partie sind wieder die drei Stamm-Winzer aus Rheinhessen: Busch aus Volxheim, Dorst aus Wörrstadt und Knell aus Albig. Hinzu kommen wie gehabt die Flammkuchenbäckerei sowie weitere Getränke- und Imbissstände. Eröffnet wird das Fallersleber Weinfest am 18. Juli um 18 Uhr von Andreas Klaffehn, Bürgermeister und Vorsitzender der Wolfsburger PUG.

Altstadtfest

Die drei tollen Tage von Fallersleben steigen wie gewohnt am letzten Donnerstag im August, gefeiert wird diesmal also von Donnerstag bis Samstag, 29. bis 31. August. Der Countdown läuft auf der Altstadtfest-Homepage – am frühen Dienstagnachmittag waren es noch 114 Tage und zwei Stunden bis zur Eröffnung der 46. Fest-Auflage, die vor einem Jahr eine Neuausrichtung mit verstärktem Team um die Verantwortlichen der Fördergemeinschaft Blickpunkt Fallersleben bekam.

Das Fallersleber Altstadtfest geht im August über die Bühne. (Archiv) © regios24 | Michael Uhmeyer

„Das Programm steht zu 90 Prozent“, sagte Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke am Dienstag. Es soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Diesmal soll es wie früher vier Bühnen geben, verriet er eine der Änderungen. Am Piepenpahl will der Blickpunkt eine Bühne mit ruhigerem Programm und vielen Sitzgelegenheiten bieten. Ebenfalls neu: „Wir verzichten diesmal auf das zweite große Fahrgeschäft, das war platzmäßig zu eng auf der Hoffmannwiese“, erklärte Saucke. Geplant sind dort aber wieder der Autoscooter und sogar 15 Foodtrucks.

Oktoberfest

Nach bewährtem Rezept soll im September wieder das Oktoberfest der ersten Handball-Herrenmannschaft vom VfB Fallersleben steigen. Am Samstag, 14. September, läuft die neunte Auflage der bayerischen Gaudi auf dem Festplatz am Windmühlenberg. In diesem Jahr gibt‘s zwei wichtige Änderungen.

Das VfB-Oktoberfest in Fallersleben steigt im September. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

Neu ist, dass der Kartenvorverkauf sehr früh startet: Wie der sportliche Leiter der VfB-Handballherren, Uwe Wacker, am Dienstag ankündigte, beginnt der Ticketverkauf schon am Montag, 13. Mai. Montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr sind die Karten in der VfB-Geschäftsstelle im VfB Fit, August-Lücke-Straße 1, erhältlich. Telefonische Reservierungen sind nicht mehr möglich. Ebenfalls neu ist, dass für den Vorverkauf kein Tischplan ausliegen wird. „Unsere Sponsoren hatten die Möglichkeit, Tische zu buchen. Aber für alle anderen gibt es keine Sitzplatz-Reservierungen mehr“, erläuterte Wacker. „Es gilt freie Platzwahl.“ Frühes Kommen sichere die gewünschten Plätze, betonte er.

Wie gewohnt kommt die Stammband des Oktoberfests in Fallersleben, die bayerische Partyband „Members“, um für kräftig Stimmung im Festzelt zu sorgen, das Platz für rund 1200 Gäste bietet. Sie sind seit vielen Jahren eine der Hausbands auf dem Cannstatter Wasen.

