Braunschweig. Alessa Isabel Eckhardt und Clarissa Clavey verbindet die Liebe zum Pferdesport. Mit dem Polo-Turnier wollen sie die Region beleben.

Mittlerweile sind sie Freundinnen und gehen durch dick und dünn. Ein paar Jahre hatten sich die Unternehmerinnen Alessa Isabel Eckhardt und Clarissa Clavey aus den Augen verloren – dabei waren sie in ihrer Kindheit im selben Reitstall. Auch jetzt sind es wieder die Vierbeiner, die sie zusammengebracht haben. „Ich liebe Pferde, seit ich klein bin. Clarissa und ich haben damals auf dem gleichen Pony reiten gelernt“, erzählt Eckhardt.

Die 33-Jährige ist in bester Stimmung. Nur noch ein paar Tage ist es hin, bis vom 24. bis 26. Mai die siebte Internationale Deutsche Arena-Polo-Meisterschaft stattfindet. Es ist bereits das dritte Mal, dass das Turnier in Braunschweig am Lünischteich gastiert. Veranstalterin ist ihre Mutter Hildegard Eckhardt, die mit dem Event auch Charity-Zwecke verbindet.

Schon in den vergangenen beiden Jahren wurde durch verschiedene Aktionen Geld für die Stiftung Löwenbrücke gesammelt. Tochter Alessa ist im Stiftungsvorstand und bei dem Turnier im Hintergrund für die Organisation zuständig. „In diesem Jahr gibt es keine Versteigerung, das war nicht so ergiebig. Aber 2024 haben wir sogenannte Tor-Sponsoren.“ Bei jedem Tor, das geschossen wird, werden 50 Euro an die Stiftung gespendet. Das Geld komme mittels Stiftung Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugute. „Es geht darum, Betroffene mit technischen Innovationen zu unterstützen und sie mit Prothesen und Orthesen zu versorgen.“

Für Clarissa Clavey (links) und Alessa Eckhardt liegt das Glück der Erde ganz klar auf dem Rücken der Pferde. © regios24 | Darius Simka

Auch 2024 gibt es wieder ein Polo-Turnier am Braunschweiger Lünischteich

Seit diesem Jahr wird sie beim Turnier auch von ihrer Freundin unterstützt. Bei einer Veranstaltung des AGV Braunschweig haben sie sich vor etwa zwei Jahren wiedergetroffen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen steht schnell fest: Die beiden Frauen sind voll auf einer Wellenlänge. Eckhardt: „Ich habe sie damals gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das Polo-Turnier mitzusponsern.“ Clavey, die gemeinsam mit ihren Eltern ein Dienstleistungsunternehmen für die Automobilindustrie führt, hat Lust.

Die 32-Jährige sagt: „Ich finde es gut, dass die Eckhardts etwas Besonderes nach Braunschweig holen, um die Region zu beleben.“ Ihr gefalle vor allem der Ideenreichtum der beiden Frauen – und dass sie Verantwortung für die Region übernehmen. Sie selbst sei im zweiten Jahr durch das Turnier zum Polo gekommen. Seitdem spielen die Reiterinnen im Polo-Park Berlin regelmäßig gemeinsam auf dem Feld. Eckhardt erklärt: „Es gibt hier in der Nähe keinen Club.“ Ein- bis zweimal in der Woche fahren sie also nach Berlin, um dort ihre Polo-Ponys zu besuchen. Clavey erklärt: „Wir versuchen, das mit dem Job zu verbinden.“ Die Hauptstadt sei für die Unternehmerinnen hinsichtlich Innovationen und zum Netzwerken spannend.

Die Unternehmerinnen Alessa Eckhardt und Clarissa Clavey (links) teilen die Leidenschaft fürs Polo spielen. © FMN | Privat

Das Austauschen und Feiern käme auch beim diesjährigen Polo-Turnier nicht zu kurz. Am Samstag (25. Mai) findet wieder die beliebte „White Night“ mit DJ statt. Am Sonntag geht es dann auch um ein bisschen „Sehen und gesehen werden“. Besucher können für 15 Euro eine Tageskarte erwerben. Für das All-inclusive-Paket mit Getränken und Verpflegung gebe es sogenannte VIP-Tickets, erklärt Eckhardt.

Ein Novum in diesem Jahr ist das Chukka-Bier. Chukka sei der Fachbegriff für eine Spieleinheit und somit passend, sagt Eckhardt. Es wurde extra für die Meisterschaft von der Jürgens-Brauerei per Hand gebraut. Aber auch an die Kinder hat die passionierte Reiterin und Pädagogin gedacht: „Am Samstag und Sonntag gibt es für die Kiddies eine Bastelecke.“ Vier Spiele gibt es pro Tag, am Sonntag findet das Finale statt. Los geht es am Freitag, 24. Mai, um 13 Uhr. Samstag und Sonntag ist der Beginn jeweils um 12 Uhr.

Gerade habe Eckhardt ihr erstes „richtiges“ Turnier in Berlin gespielt. „Clari“, wie sie ihre Freundin nennt, starte gerade in ihre erste Saison durch. Und die sagt: „Ich mache das eher hobbymäßig, aber mal sehen, ob wir nächstes Jahr nicht beide hier dabei sind.“ Wenn, dann gibt es die Freundinnen jedenfalls nur im Doppelpack.