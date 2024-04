Schladen. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruchsversuch an der Franz-Kaufmann-Straße. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Unbekannte Täter haben versucht, zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 06.10 Uhr, in eine Schule in der Franz-Kaufmann-Straße in Schladen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Fenster eingeschlagen und versucht, eine Tür aufzuhebeln. Die Täter konnten allerdings nicht in das Gebäude eindringen.

Polizei Schladen ermittelt

Obwohl es offenbar bei einem Versuch blieb und kein Eintritt erlangt wurde, entstand dennoch Sachschaden. Die genaue Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Manche Biotonne stinkt in Wolfenbüttel zum Himmel

Giftige Bücher: Wie reagiert die Herzog-August-Bibliothek?

Bahntrassen-Nachnutzung könnte Kreis Wolfenbüttel viel kosten

Nach Motorradunfall: So meistert Wolfenbüttelerin das Leben

Alles muss raus: Depot in Wolfenbüttel kündigt Ausverkauf an

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red