Braunschweig. Notüberlauf der Okertalsperre wurde geöffnet. Mobildeich steht. Stadt richtet Füllstellen für Sandsäcke ein. Weitere Straßen gesperrt.

Die Hochwasserlage in Braunschweig wird sich weiter zuspitzen. Die Stadt hat deshalb an drei Stellen Sand zur Entnahme aufgeschüttet: am Sportplatz in der Lüdersstraße in Leiferde, in der Leipziger Straße in Stöckheim an der Wertstoffinsel am Zoo und an der Celler Heerstraße Ecke Bockshornweg. Dort können Bürgerinnen und Bürger, die Sandsäcke zum Hochwasserschutz benötigen, diese vor Ort selbst befüllen. Säcke werden ebenfalls gestellt, Schaufeln und Handschuhe sind mitzubringen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. @braunschweiger_zeitung Update 26.12, 14 Uhr aus #braunschweig #hochwasser #flut #feuerwehr #freiwilligefeuerwehr Originalton - Braunschweiger_Zeitung

Die Stadtverwaltung hat außerdem ein Bürgertelefon geschaltet, an das sich die Bürgerinnen und Bürger bei Fragen im Zusammenhang mit dem Hochwasser wenden können. Es hat die Rufnummer 0531/2345-6789. Wichtig: Die 112 ist nur für absolute Notfälle da!

Die Feuerwehr bittet alle Kfz-Halter, ihre in hochwassergefährdeten Bereichen abgestellten Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Aktuell werden die Anwohner des Kutheweges in Stöckheim von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aufgesucht. Der Kutheweg selbst ist laut der Stadtverwaltung nicht vom Hochwasser bedroht. Allerdings werden die Straßen zur Oker hin überflutet, sodass der Kutheweg dann noch zu Fuß, aber nicht mehr mit dem Auto erreicht oder verlassen werden kann.

Okerpegel in Braunschweig wird am Dienstag weiter steigen

Die Okertalsperre ist am Dienstagmorgen vollgelaufen, sodass der automatische Notüberlauf geöffnet wurde. Das Wasser ergießt sich nun in einer großen Fontäne in die Oker und lässt die Pegelstände weiter ansteigen. Eine solche Lage gab es laut den Harzwasserwerken zuletzt 1994. Ein Teil des überschüssigen Wassers aus der Okertalsperre könne sogar noch in die Granetalsperre abgeleitet werden, die noch nicht voll sei. Von den 30 bis 40 Kubikmeter, die pro Sekunde in die Okertalsperre hineinfließen, müssten daher momentan (Dienstagnachmittag) nur 20 Kubikmeter in die Oker abgeleitet werden.

Das zusätzliche Wasser hat mit einigen Stunden Verzögerung Auswirkungen auf die Hochwasserlage in Braunschweig. Die Stadtverwaltung teilte am Dienstagmorgen mit: „Es wird erwartet, dass dies in den späten Abendstunden des heutigen zweiten Weihnachtstages der Fall sein wird.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird.

Zur Größenordnung: Der Pegel am Eisenbütteler Wehr, der am Dienstagvormittag bei 132 Zentimetern lag, könnte sich bei konstanter Wasserabgabe nach derzeitiger Prognose (26. Dezember vormittags) um etwa zehn Prozent erhöhen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Da die Entwicklung dynamisch ist und auch von weiteren Niederschlägen abhängt, kann sich dies verändern. Es ist möglich, dass der Überlauf im Laufe des Tages weiter geöffnet wird, wenn dies die Lage erfordert.“

Die durch die Oker und ihre Nebenflüsse verursachten Überschwemmungen werden sich nach dieser Prognose auf die ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete beschränken, so die Stadtverwaltung. „Die entsprechenden Szenarien sind in den Hochwasseralarmplänen der Stadt Braunschweig vorgesehen. Die in den Gebieten wohnenden Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, eigene Schutzvorkehrungen zu treffen.“

Weitere Informationen zur Selbsthilfe und zu den Überschwemmungsgebieten gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Um eine Sicherheitsreserve zu schaffen, bereitet die Feuerwehr einen Vorrat von Sandsäcken zum Schutz besonderer Gefahrenschwerpunkte im Bedarfsfall vor. Dazu wurden zwei Befüllmaschinen bei der Feuerwehr in der Partnerstadt Magdeburg angefordert. Sie treffen im Laufe des Tages ein.

Blick auf Leiferde aus Richtung Groß Stöckheim. Auf den Feldern um den Ort stehen riesige Wassermassen. © FMN | Jörn Stachura

Mobildeich am Kalenwall soll die Braunschweiger Innenstadt schützen

Um für alle Fälle gewappnet zu sein, ist in Braunschweig schon am Montag der Hochwasserkrisenstab zusammengekommen. Alle wichtigen Behörden sind nun im noch engeren und permanenten Austausch. „Wir wollen vor die Lage kommen“, sagte Lagedienstführer Frank Pohl von der Braunschweiger Berufsfeuerwehr am Montag. Eine wichtige Entscheidung: Der Mobildeich, den die Stadtentwässerung bereits am Freitag in zwei Containern vorsorglich am Kalenwall positioniert hatte, wurde am Montag aufgebaut.

Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Pohl betonte. Der Mobildeich soll verhindern, dass die Innenstadt von Süden her mit Wasser vollläuft. „Im Moment brauchen wir ihn noch nicht.“ Es bestehe also aktuell keine Gefahr einer Überflutung am Kalenwall. „Aber wir rechnen damit, dass es passieren könnte.“ Pohl: „Wenn alles so eintritt, wie es erwartet wird, sollte es ohne große Schäden zu bewältigen sein.“

Der Mobildeich besteht aus Schläuchen, die ausgerollt und mit Wasser gefüllt werden und so eine Barriere bilden. Das System ersetzt die Methode, Sandsäcke aufeinander zu schichten. Es kommt jetzt zum ersten Mal zum Einsatz, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der Mobildeich wird am Montag vorsorglich zwischen Lessingplatz und Europaplatz ausgerollt. © FMN | Cornelia Steiner

Autos müssen Richtung Westen anders fahren - BSVG leitet mehrere Linien um

Der Europaplatz ist für Kraftfahrzeuge Richtung Gieseler gesperrt, ebenso der Bruchtorwall/Kalenwall Richtung Westen, also der Bereich zwischen Lessingplatz und Europaplatz. Vom Europaplatz kommend fließt der Verkehr weiterhin über die Konrad-Adenauer-Straße.

Wie die BSVG mitteilt, können die Stadtbahnlinien 3 und 5 nicht in die Weststadt fahren. Sie werden daher als 35E zusammengefasst und verkehren zwischen Hauptbahnhof, Stadthalle, Rathaus und Volkmarode. Zwischen Rathaus (Haltestelle in der Wilhelmstraße vor der Bäckerei Sander) und Donauknoten ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die SEV-Linien 3 und 5 fahren wie folgt:

Stadteinwärts: (Saalestraße/Turmstraße > … >) Donauknoten > Emsstraße > Am Jödebrunnen > Cyriaksring > Johannes-Selenka-Platz > Madamenweg > Goslarsche Straße > Güldenstraße > Altstadtmarkt > Friedrich-Wilhelm-Platz > Friedrich-Wilhelm-Straße > Münzstraße > Rathaus (Haltestelle in der Wilhelmstraße).

Stadtauswärts: Rathaus (Haltestelle in der Wilhelmstraße) > Alte Waage > Güldenstraße (Haltestelle der Linie 413) > Südstraße > Europaplatz > Luisenstraße > Cyriaksring > Am Jödebrunnen > Emsstraße > Donauknoten (> … > Saalestraße/Turmstraße).

Die Linien 3E und 5E verkehren an den regulären SEV-Haltestellen zwischen den Haltestellen Saalestraße und Donauknoten (Linie 3E) beziehungsweise Turmstraße und Donauknoten (Linie 5E).

Fahrpläne für die Linie 35E beziehungsweise die SEV-Linien 3E und 5E sind auf der Website der BSVG hinterlegt. Diese Fahrpläne sind zunächst vom 27. Dezember bis 29. Dezember gültig. Die Fahrpläne sind NICHT in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) hinterlegt. Fahrgäste können außerdem die Linie 423 nutzen, um von der Weststadt in die Innenstadt (und umgekehrt) zu gelangen.

Die Linie 413 wird in Richtung stadteinwärts ab der Haltestelle Klosterkamp über den Ring und den Madamenweg zur Haltestelle Altstadtmarkt umgeleitet und bedient ab hier wieder den regulären Linienweg weiter in Richtung Rathaus.

Die Linie 413 kann außerdem in Querum nur bis zur Haltestelle „Duisburger Straße“ verkehren, von hier aus fahren die Busse mit Endhaltestelle „Beberbachaue“ direkt weiter zur Haltestelle „Lönsweg“ und ab dort weiter in Richtung „Beberbachaue“. In der Gegenrichtung wird die gleiche Umleitung genutzt. Der Bereich Peterskamp in Querum und der Bereich Flughafen können von der Linie 413 nicht bedient werden.

Die Linien 419/429 werden zwischen Hauptbahnhof und Fabrikstraße über die A39 umgeleitet. Die Haltestellen Campestraße, John-F.-Kennedy-Platz, Friedrich-Wilhelm-Platz, Holzhof, Theodor-Heuss-Straße, Messegelände und Otto-von-Guericke-Straße entfallen.

Die Linie 420 muss in Wolfenbüttel umgeleitet werden und kann die Haltestellen Kornmarkt, Bahnhofstraße und Breite Herzogstraße in beiden Richtungen nicht bedienen.



Die Linie 434 kann aufgrund einer Straßensperrung in Thune die Haltestelle Krugplatz nicht bedienen.

Der Rüninger Weg in Stöckheim ist gesperrt, ebenso wie die Berkenbuschstraße in Rüningen und die verbindende Berkenbuschbrücke. © FMN | Cornelia Steiner

Auch Fischerbrücke und Berkenbuschbrücke im Süden Braunschweigs gesperrt

Oker, Schunter, Wabe, Mittelriede und ebenso alle Bäche in Braunschweig sind mehr als voll. Gesperrt sind folgende Straßen: Wiesental zwischen Veltenhof und Watenbüttel, Thunstraße in Thune, Fischerbrücke zwischen Stöckheim und Leiferde, Rüninger Weg in Stöckheim und Berkenbuschstraße in Rüningen (damit ist auch die Berkenbuschbrücke gesperrt), Bevenroder Straße in Querum, Karl-Hintze-Weg in Gliesmarode.

Wie Feuerwehrchef Torge Malchau am Sonntagmorgen mitgeteilt hatte, gibt es vereinzelte Einsätze aufgrund des Hochwassers, insbesondere wegen vollgelaufener Keller oder wegen Gräben, die drohen überzulaufen. Die Einsatzkräfte prüfen ihm zufolge in allen Fällen, wo es wirklich hilft zu pumpen. Angesichts der Wassermengen sei das oft schwierig.

Die Feuerwehr hat im Führungs- und Lagezentrum eine technische Einsatzleitung zur Koordinierung der Hochwasser-Einsätze eingerichtet. Die Leitstelle wurde verstärkt. Etliche Kolleginnen und Kollegen sind außerplanmäßig in den Dienst geholt worden – trotz Weihnachten.

Blick von Rüningen auf Stöckheim. Das Überschwemmungsgebiet der Oker füllt sich. Am linken Bildrand ist der gesperrte Rüninger Weg zu sehen, der zur gesperrten Berkenbuschbrücke (nicht mehr im Bild) führt. © FMN | Jörn Stachura

Bislang ist die Feuerwehr davon ausgegangen, dass der Wasserpegel der Oker unter dem Stand des letzten heftigen Sommerhochwassers von 2017 bleibt. „Aber wir werden insgesamt eine relativ lange Hochwasserphase haben und die nächsten Tage mit dem Hochwasser zu tun haben, weil viel Wasser nachströmt“, so Malchau.

Was schon jetzt positiv auffalle: Nach den letzten Hochwasser-Ereignissen haben Stadt und Stadtentwässerung Malchau zufolge einige Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. Dazu gehörten etwa die Ertüchtigung und der Neubau von Pumpwerken, um Regenwasser abzupumpen, wenn die Kanalisation voll ist. „Das macht sich jetzt offensichtlich bemerkbar“, so Malchau. „Aus Bereichen, aus denen wir sonst recht früh Meldungen bekommen haben, haben wir bis jetzt noch nichts gehört.“

Die Ebertallee in Riddagshausen ist stets ein kritischer Punkt, weil die Mittelriede jede Menge Wasser mitbringt. So sah es am Sonntagmorgen aus. © FMN | Cornelia Steiner

Die Wehre in Braunschweig sind im Hochwassermodus

Viele Fuß- und Radwege sind überschwemmt, etwa in Stöckheim, am Südsee und am Ölper See. Auch im Osten der Stadt ist beispielsweise auf dem Tafelmakerweg unterhalb des Nußbergs und dem Mutterkamp in Richtung Riddagshausen kein Durchkommen mehr. In Riddagshausen steht das Wasser der Mittelriede auf Wiesen und Wegen.

Schon seit Donnerstag hat sich die Feuerwehr zusammen mit der Stadtentwässerung vorbereitet. „Die Wehre sind im Hochwassermodus“, so Malchau am Samstag. Mit Blick auf die Oker gehe es vor allem darum, das Wasser von der Innenstadt fernzuhalten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Braunschweiger Zeitung (@braunschweiger_zeitung)

An der Spinnerstraße und in Rühme seien Pumpwerke in Betrieb genommen worden: Dort kann das Regenwasser aufgrund zu hoher Flusspegel nicht mehr frei abfließen und muss daher abgepumpt werden.

Pegel der Flüsse in Braunschweig steigen weiter

Angesichts des anhaltenden Regens meldet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz: „Nach aktuellem Kenntnisstand ist bis zum Wochenanfang mit einer weiteren Verschärfung der Hochwasserlage zu rechnen.“ Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert im Harz bis Dienstag weiter Dauerregen.

An der Messstelle der Oker in Ohrum im Kreis Wolfenbüttel betrug der Wasserstand am Samstagnachmittag 3,71 Meter. Am Sonntagabend waren es 4,22 Meter, am Dienstagmorgen 4,33 Meter. Beim letzten starken Hochwasser im Juli 2017 wurden dort laut dem NLWKN 4,39 Meter gemessen.

An der Messstelle der Wabe in Niedersickte im Kreis Wolfenbüttel lag der Wasserstand am Samstagnachmittag bei 0,74 Meter. Am frühen Sonntagmorgen war es in der Spitze 1 Meter, dann sank der Pegel bis auf 0,47 Meter am Montag, um dann wieder anzusteigen auf 0,75 Meter (Stand: Dienstag, 6.30 Uhr). Zum Vergleich: Beim letzten starken Hochwasser im Juli 2017 wurden dort laut dem NLWKN 1,64 Meter gemessen.

An der Messstelle der Schunter in Harxbüttel wurde am Samstagnachmittag beispielsweise ein Wasserstand von 2,89 Meter erfasst. Am Sonntagabend waren es 3,19 Meter, am Dienstagmorgen 3,35 Meter (6.30 Uhr). Ein Extremwert von 3,74 Meter wurde dort laut dem NLWKN beim Hochwasser im Juli 2002 gemessen.

Torge Malchau betonte am Wochenende: „Wir sind sehr wachsam und beobachten intensiv die Lage.“ Sowohl die Feuerwehr als auch die Stadtentwässerung kontrollierten regelmäßig kritische Stellen und auch die Wehre, um frühzeitig eingreifen zu können, wenn sich Treibgut verkeilt.

Sandsäcke, falls sich die Lage deutlich verschlechtern sollte

Freitagabend und am Samstag hatten Stadtentwässerung und Feuerwehr vorsorglich etwas mehr als 10.000 Sandsäcke gefüllt. Diese Sandsäcke sind inzwischen schon aufgebracht, sagte Feuerwehrchef Torge Malchau am Dienstag. Deswegen hätten Einsatzkräfte auch die ganze Nacht hindurch weitere Sandsäcke gefüllt. Diese Sandsäcke können ihm zufolge nicht an die Bürger ausgegeben werden, weil die Feuerwehr sie für eigene taktische Maßnahmen brauche.

Die Stadtentwässerung teilt mit, dass die Rufbereitschaften aufgestockt wurden und Beschäftigte ihren Weihnachtsurlaub unterbrochen haben, um Braunschweig auf ein mögliches Hochwasser vorzubereiten.

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum dankte den Einsatzkräften von Feuerwehr, Stadtentwässerung, Polizei und weiteren Institutionen am Montagabend in einer Pressemitteilung für ihren Einsatz: „In enger Abstimmung und Kooperation tun sie an den Weihnachtsfeiertagen mit großem Engagement gewissenhaft ihren Dienst. Mit großem Engagement arbeiten sie für den Schutz unserer Stadt. Dafür gebührt ihnen der Respekt und der Dank der gesamten Stadtgesellschaft.“

Züge werden umgeleitet: Kein Halt in Braunschweig

Die IC-Züge zwischen Hannover und Magdeburg werden zurzeit in beiden Richtungen umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 45 Minuten. Der Grund: Die Strecke ist zwischen Helmstedt und Magdeburg Hauptbahnhof gesperrt. Die Halte Peine, Braunschweig Hauptbahnhof und Helmstedt entfallen. Ersatzhalt ist dafür der Wolfsburg Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn berichtet.

Die ICE-Züge zwischen Berlin und Hannover mit planmäßigem Zwischenhalt in Magdeburg und Braunschweig werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Magdeburg und Hannover umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten. Der Halt Braunschweig Hbf entfällt. Ersatzhalt ist auch hier der Wolfsburg Hauptbahnhof.