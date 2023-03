Göttingen: Zeit für die Saison-Komposttonne beginnt am 1. April

Göttingen. Abfallwirtschaft Göttingen: In Kürze können die Saison-Komposttonnen wieder an die Straße gestellt werden.

In Kürze können die Saison-Komposttonnen wieder an den Leerungsterminen der regulären Komposttonne an die Straße gestellt werden. Darüber informiert die Verwaltung des Landkreises Göttingen in einer Mitteilung. Die jeweiligen Termine sind im Abfallkalender zu finden. Sollte noch keine Saison-Komposttonne vorhanden sein, ist jetzt eine Bestellung bei der zuständigen Abfallwirtschaft möglich.

„Die Saison-Komposttonne bietet eine bequeme und bedarfsgerechte Entsorgungsmöglichkeit für die während der Gartensaison verstärkt anfallenden kompostierbaren Abfälle wie Rasenschnitt, Staudenreste, Vertikutiergut oder kleine Äste und Zweige“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung. Die Tonne steht in den Größen von 60 Liter bis 240 Liter zur Verfügung und wird in den Monaten April bis Oktober zweiwöchentlich geleert.

Die Saison-Komposttonne ist mit einem extra Aufkleber gekennzeichnet und verbleibt das ganze Jahr auf dem Grundstück. Die Gebühr wird nur für den siebenmonatigen Leerungszeitraum berechnet. „So ist die Saison-Komposttonne ein praktischer Baustein im Entsorgungsangebot und kann die reguläre Komposttonne unterstützen oder auch die Eigenkompostierung entlasten“, so die Kreisverwaltung.

Die Saison-Komposttonne können Grundstückseigentümer im Altkreis Osterode jetzt schriftlich beim Landkreis Göttingen, Abfallwirtschaft Osterode am Harz, Am Bahnhof 4 in 37520 Osterode am Harz oder per E-Mail an abfallgebuehrenoha@landkreisgoettingen.de beantragen. Für weitere Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter Telefon 05522/9604777 zur Verfügung.

