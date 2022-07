Bad Lauterberg. Ein Kleinbrand in einem Industriebetrieb im Odertal bei Bad Lauterberg hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg ist wegen eines Feuers in einem Industriegebiet im Odertal bei Bad Lauterberg mit vier Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, im Einsatz gewesen (Symbolbild).

Feuerwehr im Einsatz Brand in einem Industriebetrieb im Odertal bei Bad Lauterberg

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg ist bereits am Donnerstagmorgen im Odertal im Einsatz gewesen. In einem dortigen Industriegebiet hatte sich morgens gegen 9.40 Uhr Rauch entwickelt. Die Brandmeldeanlage löste aus und die Feuerwehr rückte mit vier Einsatzfahrzeugen an, mit dabei die Drehleiter.

Werksangehörige hatten den Kleinbrand jedoch bereits mithilfe eines CO2-Löschers löschen können. Zur Vorsicht kontrollierten die Feuerwehrleute den Bereich noch mithilfe einer Wärmebildkamera.

ina