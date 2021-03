Neue Aktion des TVG Hattorf: Das Orientierungswandern

„Kennst du die Natur in der Nähe deines Dorfes und beantwortest gern ein paar Quizfragen?“ Unter diesem Motto bietet der TVG Hattorf für alle Interessierten, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich, seine neue Aktion an. Nach dem tollen Erfolg der Stempeljagd für Kinder sind nun die Erwachsenen beim Orientierungswandern gefordert – natürlich können sich aber auch die Kinder beteiligen.

Insgesamt sind auf drei Wanderrouten 16 Punkte versteckt. An jedem Punkt befindet sich in einem Glas ein Stempel, der an der richtigen Stelle auf ein mitgeführtes Blatt aufgebracht wird. Weiterhin ist im jedem Glas eine passende Quizfrage enthalten, die gut von außen lesbar ist. Der Weg zu den jeweiligen Punkten kann dabei von jedem selbst gewählt werden und auch in mehreren Wanderungen in Angriff genommen werden.

Die Wanderrouten gibt es online

Die Ausschreibung, die Stempelkarte, der Antwortbogen und die entsprechenden Wanderrouten stehen auf der Internetseite des TVG Hattorf unter www.tvg-hattorf.de zum Download bereit. Weiterhin sind Ausschreibungen in Papierform in den Hattorfer Geschäften Blumengarten Marienfeld, Koithan, Bäckerei Kopp und Bäckerei Friehe erhältlich.

Wer fertig ist, wirft das Stempel- und das Antwortblatt zusammengeheftet und mit Namen, Adresse und gegebenenfalls Telefonnummer und E-Mail-Adresse in den Briefkasten des Geschäftszimmers in der Förstergasse 3. Unter den Teilnehmern, die mindestens zehn Stempel gesammelt und mindestens zehn Fragen richtig beantwortet haben, werden einige Sachpreise ausgelost. Die Aktion läuft bis zum 5. April, also dem Ostermontag.

Alle Kinder, die eine Stempelkarte beim TVGeoStempeln abgegeben haben, können sich ihre Überraschungstüte in den nächsten zwei Wochen am Geschäftszimmer des TVG Hattorf abholen. Zu folgenden Zeiten ist eine Abholung möglich: Montag, 22.3. Märzm 15 bis 17 Uhr; Mittwoch, 17. und 24. März, 15 bis 17.30 Uhr; Freitag, 19. und 26. März, 15 bis 18.30 Uhr. Wer eine Tüte abholt, wird gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten.