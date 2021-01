Vereine müssen ihre Mitgliederzahlen an den LSB melden

Bis zum 31. Januar müssen alle Sportvereine in Niedersachsen ihre Mitglieder, beziehungsweise ihre Mitgliedschaften, mit der Online-Bestandserhebung beim Landessportbund Niedersachsen melden. Hierzu hat jeder Verein einen Zugang in das LSB Intranet erhalten. Zu finden ist der Zugang auf der LSB-Homepage im Bereich Mitglieder/LSB Intranet.

Dort muss, neben allgemeinen Angaben zum Verein, nicht nur die Gesamtmitgliederzahl angeben werden, sondern auch, in welcher Sportart die Mitglieder aktiv sind. Häufig sind Vereinsmitglieder in mehr als einer Sportart aktiv. Deshalb ist es notwendig, sie in jeder Sportart oder Bewegungsaktivität einem Sportfachverband zuzuordnen. Nur so ist sichergestellt, dass die Verbände auch die entsprechenden Zuschüsse des Landes, zum Beispiel für Ausbildungsprogramme, erhalten.

Der LSB bietet für alle Vereine auf seiner Homepage unter www.lsb-niedersachsen.de als Hilfe ein Video-Tutorial an, in dem die Online-Bestandserhebung Schritt für Schritt erklärt wird.