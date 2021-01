Fertigstellung der Wulftener Bimmelbrücke verzögert sich

Bei der Sanierung der Bimmelbrücke über die Oder in Wulften hat es eine Verzögerung gegeben, außerdem eine geringfügige Kostensteigerung: Die Fertigstellung, die eigentlich bereits Ende Dezember erfolgen sollte (wir berichteten), wird sich voraussichtlich bis ins Frühjahr ziehen, berichtetGemeindedirektor Rolf Hellwig auf Nachfrage unserer Zeitung. Als Grund nannte er verspätete Liefertermine einiger Bauteile sowie eine witterungsbedingte Unterbrechung der Arbeiten.

Mit den gestiegenen Baukosten befasst sich am kommenden Montag auch der Wirtschafts- und Bauausschuss des Kreistages, denn der Landkreis Göttingen gibt einen Zuschuss zu dem Sanierungsprojekt, da die Brücke Teil desProjektes „Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr“ ist. Hellwig hatte denLandkreis informiert, dass die Baumaßnahme um rund 29.000 Euro teurer wird. Die Gesamtsumme wird demnach mit etwa 219.000 Euro beziffert. Der ursprüngliche Eigenanteil der Gemeinde Wulften belief sich auf etwa 95.000 Euro, vom Landkreis war eine Zuwendung in gleicher Höhe vorgesehen. Diese Beträge erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Kosten auf jeweils rund 109.000 Euro. Der Gemeindedirektor hat einen entsprechenden Antrag auf Erhöhung der Zuwendung durch den Landkreis gestellt.

Anpassung der Auflagenkonstruktion notwendig

In seinem Schreiben an den Landkreis erläutert Hellwig, dass die gestiegenen Kosten in einer notwendigen Anpassung der Auflagenkonstruktion der Brücke aufgrund der vorgefundenen Verhältnisse begründet sind: „Trotzeingehender Untersuchung während der Planung wurde nach Rückbau des vorhandenen Oberbelags und der Auflagekonstruktion festgestellt, dass das geplante Auflegen des neuen Belags nicht möglich ist. Die unerwartet vorgefundenen Aufbauten, die den ehemaligen Bahnschwellen dienten, mussten zurückgebaut werden und ein zusätzlicher Einbau von Ausgleichsstücken mit neuen Querträgern war notwendig“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage für den Kreistag.

Die Kreisverwaltung empfiehlt Zustimmung. Bereits im Mai des vergangenen Jahres hatte sich der Wulftener Gemeinderat mit einer Kostensteigerung für das Sanierungsprojekt beschäftigt: Die Ausschreibung zur Sanierung der Brücke hatte ein laut Hellwig sehr unbefriedigendes Ergebnis erbracht. Eigentlich waren Finanzierungskosten von insgesamt rund 84.000 Euro geplant gewesen. Seitens des Planungsbüros war der Vergabevorschlag jedoch mit einem Bruttopreis für die Sanierung in Höhe von 197.982 Euro unterbreitet worden – 135 Prozent über der ursprünglichen Kostenschätzung.

Der Holzbelag wurde erst 2008 erneuert

Es mussten deshalb von der Gemeinde zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, auch der Landkreis sagte bereits damals eine höhere Zuwendung zu. Im Juli 2018 waren Schäden sowohl am Belag, als auch im Unterbau der Brücke festgestellt worden. Der Brückengrundkörper ist bereits 88 Jahre alt, im Jahr 2008 war für rund 30.000 Euro ein neuer Holzbelag aufgebracht worden. Der war nun deutlich vor der Zeit schadhaft geworden. Die Brücke war deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt worden.