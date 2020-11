Ausschreibung für eFootball-Ligen im NFV-Kreis angepasst

Am Controller sind flinke Finger gefragt..

Am letzten Novemberwochenende ist im NFV-Kreis Göttingen-Osterode der Start der eFootball-Ligen geplant. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt im Frühjahr soll nun in zwei Ligen bis in den Februar gespielt werden, um die coronabedingte Fußballpause etwas zu überbrücken. Anmeldeschluss ist der 16. November.

Ursprünglich angedacht war, die Begegnungen im 2-vs-2-Modus auszutragen. Nun aber gibt es eine Änderung. „Um den Ligaspielbetrieb bei zukünftigen womöglich verschärften Coronaregeln nicht zu gefährden, muss ich den Spielmodus ändern in Online 1-vs-1 und zwei Einzelpartien“, erklärt Michael Stork, der eFootball-Beauftragte im NFV-Kreis. „Ich bin mir bei dieser Änderung unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst“, unterstreicht Stork.

FIFA21 statt FIFA20

Leichte Modifizierungen gibt es zudem bei der ausgeschriebenen Spielvariante. Gezockt wird nun in dem Spiel FIFA 21 auf der PS4, der aktuellesten FIFA-Version. Zuvor war noch FIFA20 als Spiel angedacht gewesen. Damit einhergehend ändern sich auch die Einstellungen für die beiden Einzelpartien, bei denen eine Halbzeit jeweils sechs Minuten lang ist. Gespielt wird im 90er-Modus, alle Spielerattribute stehen damit auf 90 GES. Als Spielschwierigkeit wird „Legende“ gewählt, die Spielgeschwindigkeit ist „Normal“. Bei den Controller-Einstellungen gilt, dass Tactical Defending standardmäßig als Pflicht eingestellt sein muss.

Eine Mannschaft besteht aus mindestens zwei bis höchstens sechs gemeldeten Spielern, davon muss ein Spieler den Posten des Teammanagers übernehmen. Jeweils zwei Spieler eines Vereins bestreiten immer eine Begegnung, die Ergebnisse der Einzelspiele werden zusammengezählt. Einer der aktiven Spielern muss dabei immer auch aktives Mitglied in der Fußballsparte des meldenden Vereins und mindestens 16 Jahre alt sind. Ausdrücklich erwünscht sind auch Frauen- oder Mixed-Teams.

Das Anmeldeformular ist per E-Mail an michael.stork@nfv.evpost.de zu senden. Sofern kein EV-Postfach vorhanden ist, kann diese Adresse genutzt werden: michael.stork@t-online.de. Bei Fragen steht Stork unter Telefon 0171/ 5226821 zur Verfügung.