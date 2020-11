Die DBBL-Mannschaft der Flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Saison 2020/21.

Basketballerinnen der BG 74 enttäuschen in Heidelberg

Nach einem über weite Strecken wenig überzeugenden Auftritt mussten sich die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen bei den SNP BasCats USC Heidelberg mit 63:69 (30:37) geschlagen geben. Lediglich 23 von insgesamt 70 Würfen aus dem Feld fanden bei den Veilchen Ladies den Weg in den gegnerischen Korb – eine Trefferquote von 32 Prozent. Zwar verwertete Heidelberg auch nur 37 Prozent seiner Würfe, dies machte aber letztlich den Unterschied.

Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Nach dem ersten Viertel führten die Gastgeberinnen mit 20:15. Diesen Vorsprung bauten sie bis zum Seitenwechsel auf sieben Punkte aus. Die BG-Damen ließen sich aber nicht abschütteln, kamen immer wieder auf wenige Zähler heran. Wichtig auch, dass Riley Lupfer kurz vor der Halbzeit ihren ersten Dreier traf – es blieb allerdings ihr einziger.

Heidelberg baut Vorsprung aus

Besser aus der Halbzeit kamen die BasCats und bauten den Vorsprung bis auf 14 Punkte aus. Doch das BG-Team von Headcoach Goran Lojo gab nicht auf und kämpfte sich im Schlussviertel wieder heran. Am Ende fehlte aber die Zeit und erneut offenbarten sich Schwächen im Abschluss. Erfolgreichste BG-Werferinnen waren Ivana Blazevic und Samantha Roscoe mit jeweils 17 Punkten, gefolgt von Ruzica Dzankic mit 15 Zählern.

Lojo sah die Gründe für die Niederlage insbesondere in der Wurfquote: „Wenn du im gesamten Spielverlauf nur zwei Würfe aus der Distanz triffst, der Gegner aber acht – dann kannst du schwer gewinnen. Außerdem waren wir in der Verteidigung nicht aggressiv genug. Daran müssen wir bis zum nächsten Spiel in zwei Wochen arbeiten.“

Dann geht es daheim gegen die Royals Saarlouis. In der Zwischenzeit ist eine Länderspielpause, Dzankic (Kroatien), Roscoe (Großbritannien) und Jennifer Crowder (Deutschland) wurden in die Kader ihrer Länder berufen. Blazevic steht für Kroatien auf Abruf bereit.