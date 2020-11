Osterode. Der NFV-Kreis plant ab dem 27. November einen Online-Ligabetrieb, diesmal sogar in zwei Spielklassen. Gezockt wird FIFA 20 auf der PS4.

Die Konsolen-Kicker gehen wieder an den Start

Nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr, als die coronabedingte Fußballpause so zumindest teilweise überbrückt werden konnte, lädt der NFV-Kreis Göttingen-Osterode nun erneut zum eFootball ein. Ab Ende November ist der Online-Spielbetrieb in einer Kreisliga und einer Kreisklasse geplant, berichtet Michael Stork, der eFootball-Beauftragte des NFV-Kreises. Das Angebot richte sich dabei ausdrücklich auch an Damenmannschaften, auch Mixed-Teams seien möglich, erklärt Stork.

Ob es wirklich zwei Ligen geben wird, hängt auch von der Anzahl der Mannschaften ab, die sich anmelden. Im Frühjahr hatten 20 Teams an der Kreisliga teilgenommen, weitere Vereine hatten Interesse bekundet. Die Vereine entscheiden selber, in welcher Liga sie ihre Mannschaft melden möchten. Der erste Spieltag ist für den 27. November angesetzt, der Spielbetrieb soll am 28. Februar 2021 beendet werden.

Aktiver Fußballer muss dabei sein

Eine Mannschaft besteht aus mindestens zwei bis höchstens sechs gemeldeten Spielern, davon muss ein Spieler den Posten des Teammanagers übernehmen. Jeweils zwei Spieler eines Vereins bestreiten immer eine Begegnung, wie im Frühjahr wird der Online-Modus 2-vs-2 gespielt. Einer der aktiven Spielern muss dabei immer auch aktives Mitglied in der Fußballsparte des meldenden Vereins und mindestens 16 Jahre alt sind.

„Mir ist bewusst, dass alle das Thema Corona belastet und wir alle auf der Suche nach Antworten in dieser Situation sind. Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass es Fragestellungen und Probleme gibt, die wir nicht beantworten oder auch nicht lösen können. Insofern hat sich auch der Fußball den behördlichen Anordnungen unterzuordnen“, sagt Stork mit Blick auf die angeordnete Fußballpause in Niedersachsen. „Trotzdem möchte ich eine kleine Perspektive schaffen und mit dem eFootball-Ligabetrieb in Zeiten, die von negativen Schlagzeilen bestimmt sind, ein positives Zeichen setzen.“

Ergänzung, kein Ersatz

Das Zocken an der Konsole, in der eFootball-Liga wird FIFA 20 auf der PS4 gespielt, sei nicht als Ersatz für den Kampf auf dem grünen Rasen, sondern vielmehr als Ergänzung zu sehen. „Auch wenn es nicht genau der von uns geliebte Fußball ist, so hat es doch etwas mit Fußball zu tun. Ich glaube, dass wir mit der Erschaffung eines Wettbewerbes, indem man sich sportlich misst, ein Signal aussenden können“, unterstreicht der eFootball-Beauftragte.

Stork geht auch davon aus, dass in der fußballlosen Zeit so der Kontakt zwischen dem Verein und seinen Spielern gestärkt werden kann. Über die Möglichkeiten eines Livestreams könnten zudem auch Partner der Vereine eingebunden werden. Den Clubs steht Stork bei der Umsetzung und Beratung als Ansprechpartner zur Verfügung. „Abschließend habe ich noch einen Wunsch: Bitte sagen Sie ihre Teilnahme an dem eFootball-Ligaspielbetrieb nicht leichtfertig ab“, wendet er sich direkt an die Vereine.

Start am 27. November

Da die ersten Spiele bereits für den Freitag, 27. November, geplant sind, bittet Stork um zeitnahe Anmeldungen. Anmeldeschluss ist der 16. November, im Anschluss wird der Spielplan versendet. „Die benannten Teammanager werden dann in allen Fragen rund um den Ligaspielbetrieb vollumfänglich begleitet und unterstützt“, nimmt er Neulingen die Angst vor der Teilnahme.

Wie bei den bisherigen eFootball-Wettbewerben können die Mannschaften, mit denen gespielt wird, frei gewählt werden. Da im 85er-Modus gespielt wird, herrschen für jedes Team die gleichen Bedingungen. Die Spiellänge beträgt jeweils zwölf Minuten.

Das Anmeldeformular ist von den Vereinen auszufüllen. Bei Fragen steht Michael Stork unter Telefon 0171/5226821 oder per E-Mail an michael.stork@t-online.de zur Verfügung.