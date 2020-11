Der TTC GW Herzberg zieht eine positive Zwischenbilanz

Tischtennisbälle liegen in einem Karton.

Was viele Aktive bereits befürchtet hatten, ist inzwischen eingetreten – zum 30. Oktober wurde vom TTVN die laufende Saison unterbrochen, mindestens bis zum 31. Dezember. Auch der Trainingsbetrieb muss stillstehen, könnte aber bereits früher wieder anlaufen. Michael Recht, der Vorsitzenende des TTC GW Herzberg, zieht über die bisherigen Platzierungen der Teams aus der Welfenstadt dennoch eine positive Bilanz.

Von den acht gemeldeten Erwachsenen- und drei Jugendmannschaften belegen mit dem siebten Platz die vierten Herren in der 2. Kreisklasse den schlechtesten, alle anderen Teams stehen derzeit im Mittelfeld oder besser. Besonders erfreulich ist der fünfte Platz der ersten Damen in der Landesliga, auf dem gleichen Rang liegen die zweiten Damen in der Bezirksliga.

Letzte Spiele vor der Pause

Alina Steinmetz (2), Joline Klemm (1), Lisa Napieralla (1) und Nicole Depping (1) von den zweiten Damen konnten noch ihre vierte Bezirksliga-Partie gegen den TTK Gittelde-Teichhütte austragen. Nach ausgeglichener erster Runde gelangen den Gästen vom TTK danach drei Siege, was zum 3:5-Zwischenstand führte. Die dritte Einzelrunde war wieder ausgeglichen, die Erfolge von Steinmetz und Klemm führten zum 5:7-Endstand.

Zeitgleich sah sich die fünfte Herrenmannschaft der in Bestbesetzung angetretenen Mannschaft des SV RW Hörden II gegenüber, so dass die Nicolaihalle für das reguläre Training gesperrt war. Bei den acht zu spielenden Einzeln brillierte Ersatzmann Nico Beck, der beide Partien gewann, den dritten Herzberger Punkt holte Björn Wiegand. Trotz der 3:5-Niederlage belegen die Herzberger den zweiten Platz in der 3. Kreisklasse.

Ebenfalls gegen Hörden, jedoch auswärts bei der ersten Vertretung, mussten die dritten Herren des TTC antreten und bewältigte die Aufgabe in der 1. Kreisklasse mit Bravour: Mit 7:1 kehrten Michael Recht, Stefan Sommer, Marco Peters und Frank Nolte zurück, wobei Nolte beide Spiele erst nach fünf Sätzen beendete und einmal siegte.

Insgesamt war es bisher für den TTC eine trotz der Einschränkungen erfolgreiche Serie. Die Hygieneregeln wurden sehr gut umgesetzt, der Trainingsbetrieb lief dank Absprachen so gut wie seit Jahren nicht, die spielerischen Erfolge bis dato können sich sehen lassen.

Abgesagt werden muss jedoch der traditionelle Skat & Knobel-Abend, der am Freitag, 20. November, stattfinden sollte. Ob und wann die für das zweite Dezember-Wochenende angedachten Vereinsmeisterschaften stattfinden, wird vom Vorstand noch bekannt gegeben.