Mountainbike-Gruppe des SFC Harz-Weser beendet die Saison

Die Mountainbike-Gruppe des SFC Harz-Weser beendete Mitte Oktober eine trotz des späten Saisonstarts gelungene Saison. Erst Mitte Juni konnte in diesem Jahr unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts des SFC zur ersten Ausfahrt gestartet werden. Insgesamt fünf Mal legte die Gruppe an einem Mittwochabend auf meist technisch und konditionell anspruchsvollen Strecken mit Start und Ziel in Osterode abwechslungsreiche Touren zurück.

Es wurde zum Albertturm, durch den Lichtenstein, rund um Lerbach und Buntenbock, in Richtung Herzberg und Hattorf sowie durch das Hainholz gefahren. Der Saisonhöhepunkt war ein Wochenende in Bad Harzburg. Per Rad wurde am ersten Tag der Harz überquert. Am Folgetag stand eine lange Ausfahrt im Ostharz über Ilsenburg und Wernigerode und vorbei an der Eckertalsperre auf dem Programm. Am letzten Tag wurde über Torfhaus und Altenau auf vielen Singletrails zurück nach Osterode gefahren.

Die Saison fand mit einer Tour zum Wieterturm und der Erkundung des Höhenzugs bei Northeim einen gelungenen Abschluss. Insgesamt legte die Radsportgruppe ungefähr 400 Kilometer mit knapp 6.000 Höhenmetern zurück.