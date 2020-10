Veilchen Ladies der BG 74 Göttingen haben Herner TC zu Gast

Am Sonntag um 16 Uhr steht für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen in der noch jungen Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) das erste Heimspiel an. Das Team von Headcoach Goran Lojo empfängt in der FKG-Halle den Herner TC – 250 Zuschauer dürfen dabei sein. Beide Mannschaften sind am ersten Spieltag mit einem Sieg in die Saison gestartet.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist gerade einmal zwei Wochen her. In letzter Sekundenfeierten die Veilchen Ladies im Pokal einen Auswärtssieg im Ruhrpott, die Gäste dürften nun auf Revanche brennen. Der Herner TC zählt seit Jahren zu den Spitzenteams in der DBBL. Trotz großer Fluktuation im Team gelingt es Headcoach Marek Piotrowski Jahr für Jahr, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Mit Laura Stockton steht ein großer Name bei den Westdeutschen unter Vertrag. Sie ist die jüngere Schwester des ehemaligen Göttingers Michael Stockton und die Tochter von Basketball-Legende John Stockton.

Wegen der weiterhin steigenden Corona-Zahlen werden die Flippo Baskets am Sonntag voraussichtlich auf eine Tageskasse verzichten. Stattdessen gibt es am Freitag von 17 bis 19 Uhr im FKG einen zusätzlichen Vorverkauf.