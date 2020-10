LG Osterode plant schon für die neue Saison 2021

Bei der LG Osterode und dem NLV-Kreis Osterode stand das Aufräumen nach einer schwierigen und emotionalen Freiluftsaison an. Die Planungen für die kommenden Saison laufen bereits.

Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten der Werfertag, die Bahneröffnung, Kreismeisterschaften und letztlich auch das Internationale Sparkassen-Meeting im Juni abgesagt werden. Dass trotzdem noch vier Veranstaltungen ab Juli durchgeführt werden konnten, war nur gut für die Leichtathletik. Auch wenn augenblicklich die Entwicklung der Fallzahlen besorgniserregend ist, die Planungen für 2021 laufen erstmal weiter.

Acht Veranstaltungen wurden vom Vorstand terminiert, Höhepunkt soll am 12. Juni 2021 das 12. Internationale Sparkassen-Meeting im Jahnstadion sein. In guter Erinnerung wird den Athleten der Bundeskader noch das Meeting „Help at Corona“ im Juli 2020 sein.

Wie hoch und weit man in Osterode springen kann, zeigte die Erfolgsbilanz von sechs hochwertigen Stadionrekorden auf. Auf einem ähnlich hohen Niveau soll es im nächsten Jahr weitergehen, wenn eine Woche nach den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig die Normen für die Olympischen Spiele in Tokio im Jahnstadion im Fokus stehen. So zumindest ist der Plan, die weitere Entwicklung bis dahin bleibt natürlich abzuwarten.

Am vergangenen Samstag wurden zudem mit viel Engagement die Wettkampfanlagen, genutzten Geräte und Räumlichkeiten vor dem Winter gereinigt und Altes entsorgt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und so waren alle Beteiligten mehr als zufrieden.