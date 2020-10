Die Frauen des FC Westharz warten auch nach dem vierten Spiel in der Fußball-Bezirksliga auf den ersten Punktgewinn. Gegen den FC Groß Döhren mussten die Schützlinge von Trainer Jens Teichgräber auf heimischem Platz eine 1:3 (1:1)-Niederlage hinnehmen.

Die Partie in Gittelde begann für die Gastgeberinnen äußerst unglücklich. Nach einer Ecke des FC Groß Döhren in der vierten Minute lag der Ball das erste Mal im Westharzer Netz, zuletzt war mit Franziska Anders wohl eine eigene Spielerin am Leder. Die FCW-Frauen ließen die Köpfe aber nicht hängen und gestalteten das Spiel in der Folge auf Augenhöhe. Belohnt wurde das Engagement mit den 1:1-Ausgleich in der 30. Minute. Nach einer Flanke traf Michelle Teichgräber aus kurzer Distanz zum Pausenstand.

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn wurde dann jedoch Mitte der zweiten Hälfte innerhalb von sechs Minuten zerstört. Vanessa Schäfer traf zunächst in der 62. Minute zum 1:2 für die Gäste, die insgesamt die etwas reifere Spielanlage zeigten. In der 68. Minute legte Schäfer das 1:3 für Groß Döhren nach. Alle Bemühungen der Westharzerinnen blieben in der Folge ohne Erfolg, die Niederlage war perfekt.