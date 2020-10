Während der VfR Dostluk Osterode in der Fußball-Bezirksliga 4 weiter für Furore sorgt und nun sogar die Tabellenspitze der Staffel A übernommen hat, musste der SV Rotenberg in der Staffel B die erste Saisonniederlage einstecken.

SG Lenglern - VfR Dostluk Osterode 1:2 (1:1). Eine starke kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft, ein herausragender Torwart und ein Geniestreich von Omar El Zein – das waren die Zutaten beim Osteroder Auswärtssieg in Lenglern. Dabei begann die Partie für die Sösestädter mit einem Schock. Nach einem verunglückten Rückpass musste Keeper Dominik Schönberger retten, den Abpraller lupften die Gastgeber über ihn hinweg Richtung Tor. Auf der Linie verhinderte der zurückgeeilte Steffen Koch mit einem Handspiel das Gegentor – Schiedsrichterin Caroline Hamka blieb keine andere Wahl, als Rot zu zücken und auf Elfmeter zu entscheiden. Vadim Wiedenmeier ließ sich die Chance nicht entgehen, Lenglern führte (9.).

In Unterzahl gelang dem VfR Dostluk aber recht bald durch ein Eigentor der Ausgleich (18.). „Lenglern hatte danach sicher mehr vom Spiel, aber wir haben taktisch sehr gut verteidigt und waren selber über Konter immer wieder gefährlich“, berichtete Osterodes Trainer Okan Avci. Was die Gastgeber, zumeist über Standardsituationen, doch auf das Tor brachten, wurde eine sichere Beute von Schönberger. „Dominik hat uns im Spiel gehalten“, gab es vom Coach ein Sonderlob.

Als sich eigentlich alle schon mit dem Remis abgefunden hatten, schlug die Stunde von El Zein. In der Nachspielzeit luchste er SG-Kapitän Witali Nelson im Spielaufbau den Ball ab, lief noch ein paar Meter Richtung gegnerisches Gehäuse und versenkte das Leder dann aus knapp 25 Metern mit einem unhaltbaren Flachschuss. Der Rest war pure Freude bei den Gäste, die nach dem dritten Sieg im dritten Spiel nun sogar von der Tabellenspitze grüßen.

SV Rotenberg - SG Denkershausen/Lagershausen 1:3 (0:2). Jede Menge Farbe war auf dem Rhumspringer Sportplatz im Spiel. Zwölf gelbe Karten sowie eine Ampelkarte standen für die beiden Teams am Ende in der Statistik. Die Gastgeber legten eine Fehlstart hin, schon nach drei Minuten traf Noah Ellies für die noch punktlosen Gäste. Philipp Bode erhöhte in der 30. Minute für die SG, die sich sehr einsatzfreudig zeigte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte der Anschlusstreffer von Pascal Schiller für Hoffnung bei den Rotenbergern (63.), die nun am Drücker waren. Die Bemühungen der Hausherren wurden jedoch durch die gelb-rote Karte gegen Lukas Degener ausgebremst (67.). Als Ellies schließlich auch noch zum 1:3 traf, war die Entscheidung gefallen (75.).