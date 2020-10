Testspiele der Harzer Falken gegen Hannover Indians fallen aus

Eigentlich hätten die Harzer Falken an diesem Wochenende ihre ersten Testspiele mit Blick auf die neue Saison absolvieren sollen, ein Coronafall macht dem Eishockey-Regionalligisten allerdings einen Strich durch die Rechnung. Der Fall trat jedoch nicht im Umfeld der Braunlager, sondern beim Gegner Hannover Indians auf – der Oberligist sagte daraufhin kurzfristig die für den Freitagabend in der Landeshauptstadt und am Sonntag im Harz geplanten Begegnungen ab. Auch für das Team vom Pferdeturm wären es die ersten Testspiele gewesen.

„Im erweiterten Umfeld der Mannschaft kam heute die Meldung eines positiv getesteten Corona-Kontakts. Da wir nicht ausschließen können, dass dieser Coronafall ebenfalls Teile der Mannschaft betrifft, werden wir vorsorglich zunächst alle unsere Spieler und Mitarbeiter testen lassen“, informierten die Indians am Freitagmittag. „Um die Gesundheit von Spielern, Mitarbeitern, dem Gästeteam, den Schiedsrichtern und unseren Fans vorsorglich zu schützen, haben die Verantwortlichen den Testspielauftakt abgesagt.“

Die Falken versuchten ihrerseits, kurzfristig für den morgigen Sonntag einen Ersatzgegner zu finden, um zumindest ein Heimspiel bestreiten zu können – Coach Jan Bönning war jedoch skeptisch, dass dies in der Kürze der Zeit klappen würde.