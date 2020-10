Drittliga-Team des Northeimer HC muss auf Wanderschaft gehen

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC müssen in der anstehenden Saison 2020/21 notgedrungen auf Wanderschaft gehen. Nachdem der DHB keine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für die Schuhwallsporthalle erteilt hatte, legten die Northeimer gegen diese Entscheidung vor dem DHB-Sportgericht Einspruch ein. Dieser Einspruch hatte einen Teilerfolg zur Folge, die Nutzung der Schuhwallhalle wurde bis zum 26. erlaubt.

Danach allerdings müssen die NHC-Recken ihre Heimspiele in einer Halle austragen, die komplett den vorgegebenen Richtlinien entspricht. In der Schuhwallhalle ist hinter den Toren zu wenig Platz – statt der mindestens vorgeschriebenen 1,5 Meter sind es nur 1,3 Meter bis zur Wand.

Das bedeutet, dass die ersten vier NHC-Heimspiele, beginnend mit der Partie am 11. Oktober um 17 Uhr gegen die HSG Eider Harde, noch in der Schuhwallhalle ausgetragen werden können. Für fast alle folgenden Begegnungen konnten die Northeimer bereits eine Lösung finden. Die beiden Niedersachsen-Derbys gegen Eintracht Hildesheim (12. Februar 2021) und gegen den MTV Braunschweig (22. Mai 2021) werden in Göttingen in der Sparkassen-Arena ausgetragen.

Neun Heimspiele in Einbeck

Weitere neun Heimspiele werden im Landkreis Northeim ausgetragen, dafür zieht die höchst spielende Handball-Männermannschaft in Südniedersachsen in das benachbarte Einbeck in die dortige Stadionsporthalle um. Für die beiden Spiele am 7. Februar 2021 gegen die Mecklenburger Stiere aus Schwerin und am 13. Mai 2021 gegen Oranienburg ist die Hallenfrage allerdings noch offen.

Für die vielen ehrenamtlichen Helfer des Vereins bedeutet das eine Menge zusätzlicher Organisation und Einsatzbereitschaft. Schließlich gilt es nun, drei bis vier unterschiedliche Hygienekonzepte für die jeweiligen Hallenkapazitäten zu erstellen. Verbunden mit den logistischen Herausforderungen zu jedem Heimspiel stellt das den Verein, neben den wirtschaftlichen Risiken einer Corona Saison, vor eine große Herausforderung.

Infos zum Ticket-Verkauf gibt es in Kürze unter www.northeimerhc.de.